Moerser SC: Felix Orthmann fällt mit Kreuzbandriss lange aus

Moers. Leistungsträger Felix Orthmann vom ausgeschiedenen Volleyball-Zweitligisten Moerser SC muss einige Monate wegen eines Kreuzbandrisses pausieren.

Die vorerst letzte Volleyball-Zweitliga-Saison des Moerser SC wird Felix Orthmann noch länger auf schmerzhafte Weise beschäftigen. Der Außenangreifer und Leistungsträger des Zweitliga-Nord-Vizemeisters hat sich, wie nun bekannt wurde, im letzten Punktspiel beim TuS Mondorf (2:3) einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 25-Jährige ist kürzlich operiert worden und wird nun über einige Monate kein Volleyball spielen können.

Moerser SC stellt keinen Antrag auf Spiellizenz

Ob Orthmann dem MSC, der sich bekanntlich freiwillig in die Regionalliga zurückziehen will, erhalten bleibt, ist noch unklar. Vom Spielvermögen her könnte der schlagstarke Außenspieler natürlich auch in der Bundesliga oder der Zweiten Liga landen. Mit der schweren Verletzung sind vermeintliche Angebote von anderen Teams an Orthmann aktuell wohl erst einmal obsolet.

Derweil hat die VBL mitgeteilt, dass sich im Frauen- und Männerbereich insgesamt 78 Vereine um eine Spiellizenz beworben haben. Die Männer-Bundesliga wird dabei mit zehn Mannschaften spielen. Die Zweite Liga Nord, zu der bisher der Moerser SC gehört hat, wird mit einem veränderten Gesicht ab Frühherbst Fahrt aufnehmen. Neu dabei sind die Aufsteiger ETV Hamburg und der TSC Volleys Münster. Neben dem MSC ziehen sich auch der TV Baden und Absteiger USC Braunschweig zurück, so dass die Liga den Anträgen von TSGL Schöneiche und dem eigentlichen Absteiger VV Humann Essen um Aufnahme in die 2. Bundesliga stattgegeben hat.

VBL demnächst auf Plattform von Christian Seifert

Derweil versucht die Männer-Bundesliga, ihre Medienplattform zu verbreitern. Die Liga läuft ab der Saison 2023/24, also ab dem nächsten Jahr, auf der neuen Sport-Streaming-Plattform des ehemaligen DFL-Fußballchefs Christian Seifert. Der hat gemeinsam mit dem Axel-Springer-Verlag die Firma S Nation Media gegründet, die Profisportarten abseits des Fußballs ein neues mediales Zuhause bieten wird – allerdings ohne den Moerser SC, der bekanntlich den möglichen Lizenzantrag für die Bundesliga verworfen hat und auf Volleyball-Profiebene keine Rolle mehr spielen mag.

Moerser SC: Mitgliederversammlung am 23. Mai

Wie es mit dem MSC nach dem Sommer sportlich weitergeht, wird Vereinschef Günter Krivec auf der nun terminierten Jahreshauptversammlung vermutlich konkretisieren. Die Mitglieder treffen sich am Montag, 23. Mai, um 20 Uhr in der Aula des Adolfinum-Gymnasiums an der Wilhelm-Schroeder-Straße. Unter anderem sind Ergänzungswahlen zum Vorstand unter Tagesordnungspunkt 9 vorgesehen. Dabei dreht es sich hier um die Posten „1. Vorsitzender und 2. Vorsitzender Finanzen“.

