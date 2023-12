Moerser SC: Fabio Bertea und Luca Wagner melden sich zurück

Moers Zum letzten Punktspiel der Volleyball-Regionalliga im Jahr 2023 gastiert Schlusslicht Coesfeld beim Moerser SC. Dazu gibt es ein Video.

Vor dem 13. Punktspiel der Saison am Samstag (18.30 Uhr, Enni-Sportzentrum) gibt es beim Moerser SC eine Premiere. Der Spitzenreiter der Volleyball-Regionalliga konnte in den vergangenen Tagen erstmals mit der vollen Besetzung ein Training absolvieren. „Ich habe alle 14 Spieler zur Verfügung“, betont Trainer Hendrik Rieskamp vor der Heimpartie gegen den Tabellenletzten SG Coesfeld. Das sollte ausreichen, um als Topteam in die gut zweiwöchige Weihnachtspause gehen zu können. Ein Sieg würde reichen, um vor dem Tabellenzweiten Post SV Bielefeld weiter die Nase vorn zu haben. Dazu müssen die Ostwestfalen auch erst einmal im Heimspiel gegen den Rangdritten Meckenheimer SV am Samstag bestehen.

Im Hinspiel lässt der Moerser SC nur 49 Punkte für Coesfeld zu

Coach Rieskamp wird allerdings nicht auf das Duell der Verfolger schielen, sondern legt Wert darauf, dass seine Mannen die Pflichtaufgabe gegen Coesfeld erfüllen. Beim 3:0 im Hinspiel trat der MSC dominant auf und ließ nur 49 Punkte für die SG zu. Dass ein gewisser Leichtsinn auf dem Feld allerdings auch in Nervosität münden kann, zeigte sich zuletzt beim Heimerfolg über den Tabellenvorletzten SC Halle (dazu gibt es auch ein Video zum verwandelten Matchball). Im dritten Satz verspielten die Moerser einen 20:11-Vorsprung und brauchten am Ende elf Matchbälle, um die bis dahin recht einseitige Partie nicht noch in die Länge zu ziehen.

Nach Erkrankung wieder zurück beim Moerser SC: Zuspieler Fabio Bertea (links), hier mit Trainer Hendrik Rieskamp im Austausch. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Trainer Hendrik Rieskamp lobt seine Mannschaft für eine gute Hinrunde

„Trotzdem hätten wir souveräner sein sollen. Aber wir haben da natürlich auch viel gewechselt, vielleicht etwas zu viel“, sagt Coach Rieskamp. Das zeigte sich beispielsweise an Neuzugang Jasper Theviot. Eigentlich als Libero im Aufgebot und zuvor für Hürth in der 3. Liga unterwegs gewesen, sollte sich Theviot im dritten Satz als Außenangreifer für den erkälteten Lukas Schattenberg versuchen, hatte aber Schwierigkeiten und wirkte fehlerhaft. „Wir nehmen dennoch das Gute mit aus diesem Spiel und der bisherigen Saison“, betont Trainer Rieskamp: „Trotz der vielen Ausfälle sind wir Erster. Der Einsatz bei allen Spielern stimmt. Nach der Weihnachtspause werden wir spielerisch sicher auch stärker sein. Die Trainingsinhalte der vergangenen Monate kommen dann besser vom Kopf in die Beine.“

Beim Moerser SC sind Fabio Bertea und Luca Wagner zurück

Beim MSC wird Zuspieler Fabio Bertea, der nach überstandener Erkrankung am Donnerstagabend wieder mittrainierte, in den Kader zurückkehren. Es ist allerdings offen, ob der Stamm-Zuspieler auch gleich in der Start-Sechs steht oder Oliver Wachtel seinen zweiten Starteinsatz nach dem 3:0 über Halle erhält. Auch Außenangreifer Luca Wagner hat sich nach fast sechswöchiger Auszeit am Montag im Training zurückgemeldet.

