Moerser SC empfängt den Spitzenreiter SV Lindow-Gransee

Der Tabelle der 2. Volleyball-Bundesliga möchte Hendrik Rieskamp zu diesem Zeitpunkt der Saison noch keine gesteigerte Bedeutung beimessen. „Die hat kaum eine Aussagekraft, da ist noch sehr viel schief drin“, so der Trainer des Moerser SC. Eines ist aber trotzdem klar: Wenn die Adler als Tabellendritter am heutigen Samstag den ungeschlagenen Tabellenführer SV Lindow-Gransee empfangen, dann handelt es sich um ein Spitzenspiel. Los geht es im Enni Sportpark Rheinkamp um 18 Uhr – leider ohne den professionellen Livestream, um den der MSC-Vorstand sich diesmal vergeblich bemühte.

Wer in dieser Saison Meister werden will, muss zwangsläufig auch am Gast, dem Team aus dem idyllischen Seengebiet nördlich von Berlin vorbei. Oder auch an den Moersern, die schließlich ebenfalls Titel-Ambitionen haben. Während der MSC zum Auftakt in Mondorf patzte und anschließend fünf Siege in Serie feierte, gewannen die Brandenburger in ihren bisherigen sieben Auftritten stets den letzten Ballwechsel. Zwar hat der Kieler TV ebenfalls noch eine weiße Weste und mit 18:2 einen noch beeindruckenderen Satzquotienten als Lindow (21:6), aber ein Spiel weniger bestritten und kann deshalb nicht ganz oben thronen.

Bis Weihnachten gegen Top-Quartett

Premiere unter LED Die Partie gegen den Primus wird die erste unter der neuen LED-Lichtanlage in der großen Halle des Sportparks Rheinkamp sein. Sie ersetzt die bisherigen Halogen-Strahler. „Das sieht gut aus und Beschwerden der Spieler gab es auch keine“, so MSC-Trainer Hendrik Rieskamp nach den ersten Trainingseinheiten. Das Hallenlicht ist für Volleyballer von besonderer Bedeutung , da sie häufig Richtung Decke schauen.

Für den MSC, dem es nach den beiden Spielausfällen gegen Warnemünde (neuer Termin: 7. Februar) und Neustrelitz (noch nicht neu terminiert) ohnehin an Rhythmus mangelt, dürfte es fast so etwas wie ein Spiel von 0 auf 100 sein. Zum einen wegen der zweiwöchigen Wettkampfpause zuletzt, zum anderen aber auch, weil der Gegner ein ganz anderes Kaliber als die Kontrahenten bisher sein wird.

Nach den bisherigen Spielen gegen die Konkurrenz aus der unteren Hälfte bilden die Brandenburger nun der Auftakt einer Serie von vier Partien gegen die Top-Teams auf den Plätzen eins bis fünf. Spätestens zu Weihnachten werden die Moerser wissen, ob sie wirklich für den Titelkampf gerüstet sind, bis dahin geht es auch noch gegen Kiel, Bitterfeld-Wolfen und Schüttorf.

„Schon nach dem Spiel gegen Lindow werden wir wissen, wo wir stehen. Die hätte in der abgebrochenen Saison da oben niemand mehr eingeholt und auch jetzt stehen sie nicht zufällig ganz oben“, so Rieskamp, dessen Schützlinge die letzten drei Duelle mit dem SVLG verloren haben, das letzte sogar 0:3 in eigener Halle. Ihren Lindower Anteil daran haben regelmäßig noch höherklassig erfahrene Leute wie Libero-Urgestein Martin Pomerenke, der Top-Beachvolleyballer Eric Stadie oder auch die Polen Pjotr Adamowicz (Außenangriff) und Marcin Kapusniak (Zuspiel).

„In den letzten beiden Wochen hat das Team das weitertrainiert, was vor Neustrelitz auf dem Programm gestanden hatte: Feinarbeit im Bereich Annahme sowie am Komplex Netz/Feldverteidigung“, erläutert MSC-Pressesprecher Jürgen Sabarz.

Beide Teams zuletzt wenig gefordert

Nicht förderlich für das eigene Niveau waren die letzten beiden Gegner, dafür wurden die Adler trotz des Satzverlustes in Braunschweig und von Schlusslicht Frankfurt insgesamt zu wenig gefordert. „Das Problem hat Lindow nach seinem Spiel gegen eine ersatzgeschwächte Badener Mannschaft aber auch. Und so etwas darf spätestens nach einem halben Satz kein Thema mehr sein“, so Rieskamp. „Wir haben gut trainiert, haben die nötige Spannung aufgebaut. Wir müssen jetzt zeigen, ob das, was wir uns bislang erarbeitet haben, den hohen Ansprüchen genügt. Ich bin sicher, dass die Jungs sich beweisen wollen.“

Personell hat der Adler-Coach keine Sorgen, auch Zuspieler Jonas Hoppe sollte nach seinem Bänderriss und der Pause gegen Frankfurt wieder mitwirken können.