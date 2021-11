Moerser SC: Duell der Adler gegen Kiel als Reifeprüfung

Moers. Volleyball-Zweitligist Moerser SC empfängt im Verfolgerduell am Samstag den Vizemeister Kieler TV. Ein Duell der Adler.

Am vergangenen Sonntag haben die Powervolleys Düren, der aktuelle Tabellenzweite der 1. Bundesliga, im Achtelfinale des DVV-Pokals dem Moerser SC mächtig auf den Zahn gefühlt. Ein gutes Spiel der Hausherren, aber 1:3 verloren. Am Samstag (18 Uhr) wartet die nächste harte Prüfung für den gastgebenden Zweitligisten im Enni-Sportpark und der erste Top-Gegner in der Liga: der Kieler TV.

Mit den Nordlichtern kommt nicht nur der Vizemeister, sie schrammten um ein Spiel am Titel vorbei, sondern ein erneuter Kandidat für „ganz oben“. Fünf Siege und eine knappe Tiebreak-Niederlage gegen Mondorf stehen beim KTV zu Buche, damit Platz drei mit nur einen Punkt weniger und gleich hinter Gastgeber Moers.

Kieler TV lehnt Aufstiegsangebot der VBL ab

In der letzten Saison gab es für Trainer Hendrik Rieskamps Aufgebot einen 3:1-Heimsieg, in Kiel wurde das MSC-Aufgebot in der Rückrunde ziemlich vorgeführt. Das Moerser Team war damals allerdings mit einem Zuspieler-Konflikt belastet. Diese Situation hat sich komplett geändert. Mit Marcin Kapusniak hat das Moerser Team jetzt einen „Strippenzieher“, der für neue Angriffsqualitäten im Team sorgt.

Kiel hat nach dem Aufstieg in die Bundesliga Nord vor vier Jahren stückweise an einer Konsolidierung gearbeitet und nach der letzten Saison bei einem Aufstiegsangebot der VBL freundlich abgewinkt. Das Management, übrigens von einem Ex-Adler (Michael Sevenheck, war Ende der achtziger Jahre in Moers) mitgesteuert, sieht Mannschaft und Umfeld noch nicht bereit. Sevenheck: „Wir würden schon gerne 1. Liga spielen, dazu laufen auch schon seit zwei Jahren Gespräche auf mehreren Ebenen.“

Trainer hat Arbeit am Block im Block

Aber Sevenheck sieht auch, dass seine Mannschaft ein „neues Setup“ erhalten müsste. Die Stärke der Kieler Adler lag/liegt in „einem starken Verbund aus gewachsenen Freundschaften. Viele Jungs sind aber mittlerweile mit Ausbildung und Studium am Ende. Da taucht das Problem auf, wie diese Gruppe das Gelernte an eine folgende Generation weitergeben kann.“ Auch die erhebliche Erhöhung des Jahresetats ist ein Thema.

Für MSC-Trainer Hendrik Rieskamp hat sich die Situation nach der Niederlage gegen die Powervolleys nicht weiter verändert. „Wir sind auf einem langen Weg durch die Saison, wollen an die Tabellenspitze und arbeiten weiter an der Entwicklung der Mannschaft.“

Dabei hat Rieskamp durchaus registriert, dass der Block gegen den schnell spielenden Erstligisten gelegentlich noch nicht optimal stand. „Ja,“ sagt Rieskamp, „gecheckt, die Arbeit am Block ist weiter im Programm.“ Auch an der Harmonie im Zuspiel nach Außen (Standardsituation) wird weiter gearbeitet. „Wir sind in einigen Bereichen noch nicht ganz da, wo wir hinwollen,“ so Rieskamp, „aber die Fortschritte sind deutlich sichtbar.“

In jedem Falle freut man sich in Moers auf das Adler-Adler-Duell, welches natürlich mit einem Punktegewinn abgeschlossen werden soll. Denn nur eine Woche später kommt die nächste Auswärtsprüfung für die Moerser in Neustrelitz – derzeit überraschend stark und auch mit nur einem Punkt hinter dem ungeschlagenen MSC auf Platz vier.

Die Oberliga-Reserve der Moerser erwartet am Sonntag (15 Uhr) den SVE Bochum im Adolfinum.

