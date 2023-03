Der Moerser SC und Cheftrainer Hendrik Rieskamp (Mitte) hatten in Hürth am Samstagabend einiges zu besprechen.

Volleyball Moerser SC: Drama in Hürth bei Fünf-Satz-Niederlage

Hürth. Im vorletzten Spiel der Aufstiegsrunde in die 3. Volleyball-Liga lieferte der Moerser SC am Samstagabend in Hürth eine starke Leistung ab.

60 Stühle für die Zuschauer, zwei Bänke links und rechts davon für die kleinen Trommler-Garden: Der Rahmen für das vorentscheidende Spiel der Aufstiegsrunde zur 3. Volleyball-Liga in der Sporthalle der Friedrich-Ebert-Realschule in Hürth war eher übersichtlich. Die Interessenten allerdings, darunter auch einige Moerser Unterstützer, machten erstaunlich gute Stimmung. Den Moerser SC beflügelte das zur besten Saisonleistung. Die reichte aber beim letztlich unglücklichen 2:3 (25:19, 18:25, 18:25, 31:29, 13:15) nicht zum ersehnten Auswärtssieg. Der direkte Aufstiegsplatz ist damit so gut wie verspielt.

Moerser SC in Hürth ohne Libero André Illmer

Ob der MSC noch in ein Relegationsspiel mit dem Zweiten der Niedersachsen-Runde darf, hängt vom letzten Spiel gegen Post SV Bielefeld und davon ab, ob Tabellenführer VV Humann Essen II auf das Aufstiegsrecht verzichtet.

Die Gäste mussten, wie übrigens auch im Hinspiel gegen Hürth, auf Zweitliga-Libero André Illmer verzichten. Timo Moysing vertrat Illmer. Dafür war Außenangreifer Lukas Schattenberg als hilfreiche Stütze mit Bundesliga-Erfahrung für den MSC wieder im Einsatz, hielt aber mangels Training und einer Schulterblessur nur drei Sätze durch.

Moerser SC: Starker erster Satz

Den MSC schien die Atmosphäre vom Start weg zu beflügeln. Da machte es auch nichts, dass die Partie mit 15-minütiger Verspätung startete, weil die Schiedsrichter wegen eines vorherigen Einsatzes in Bonn zu spät in der Halle erschienen waren. Die Rieskamp-Mannen zeigten im ersten Satz eine gute Leistung. Vornweg die Außenangreifer Lukas Lübke und Yannick Kugel, die sich immer wieder gut in Szene setzen konnten. Lukas Schattenberg machte den Durchgang zum 25:19 verdient für Moers zu.

Doch Hürth sammelte sich. Das Team um Spielertrainer Max Schmitz-Porten reduzierte die Fehlerquote und zog gegen nun in allen Belangen unaufgeräumt agierende Moerser schnell auf 11:3 davon. Coach Rieskamp hatte schon schon zwei Auszeiten und zwei Spielerwechsel in die Waagschale geworfen. Doch Luca Wagner und Luis Batsch wussten dem klaren zweiten Satz keine Wende mehr zu geben. Nur bei 10:14 war der MSC einen Hauch von im Spiel.

Moerser SC gewinnt dramatischen vierten Satz

Satz drei schien dann wieder in besserer Bahn zu laufen. Einige strittige Entscheidungen des Schiedsrichter-Gespanns gegen Moers kosteten eine 7:5-Führung und nahm dem Team irgendwie auch den wieder gefundenen Rhythmus. Hürth brachte den zweiten von sieben möglichen Satzbällen ins Ziel.

Geschlagen war Moers aber nicht, im Gegenteil: Der vierte Durchgang entwickelte sich zu einem dramatischen Fight. Lukas Lübke setzte die Akzente, brachte den MSC nach Permanent-Rückstand mit 24:22 nach vorn. Es brauchte sechs Satzbälle bei zwei abgewehrten Hürther Matchbällen, zum mit einem 31:29 den Entscheidungssatz zu erzwingen.

MSC verspielt 11:7-Führung im fünften Satz

Hier nun sahen die Gäste schon wie der Sieger aus. Ein 11:7 reichte jedoch nicht. Mehr Spielglück auf Hürther Seite, leichte Fehler in der Feldabwehr beim MSC wendeten das Blatt. Die Grün-Schwarzen tanzten nach dem 15:13, die Moerser gingen nach dem 2:20 Stunden währenden Kampf enttäuscht in die Kabine. „Wir haben die beste Saisonleistung gezeigt. Und trotzdem bin ich sauer, weil wir den möglichen Sieg nicht gezogen haben“, sagte Trainer Hendrik Rieskamp.

MSC-Start-Sechs: Bertea, Lübke, Schattenberg, Kugel, Sowa, Ihde; Libero: Moysig – eingewechselt: Wagner, Batsch.

