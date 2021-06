Moerser SC: Amateure starten Training mit Corona-Tests

Moers. Die Volleyball-Abteilung des Moerser SC legt nach Hallenöffnung wieder Los. Vor jedem Training wird getestet. Der Aufwand dafür ist groß.

Die Bundesliga-Volleyballer des Moerser SC durften die gesamte Saison hindurch trainieren und spielen – wenn auch unter besonderen Bedingungen. Die Amateure der Abteilung konnten jedoch wie die Aktiven in vielen anderen Sportarten ihren Lieblingssport nicht mehr betreiben. Doch die Volleyball-Tristesse ist vorbei. Die Stadt Moers öffnet die Sporthallen ab Montag auch für die vielen Amateure in der Stadt. Allerdings nur unter der Bedingung, dass die Teilnehmer und Trainer einen gültigen – natürlich negativen – Test vorweisen können. Der Jubel beim MSC ist riesengroß: „Wir hatten schon jede Menge Anrufe nach dem Motto: Wann fangt ihr endlich wieder an?“, erzählt Sportwart Volker Woeste.

Partnerschaft mit Apotheken zahlt sich aus

Doch die Vorgabe „Training nur mit Test“ hat es in sich. Da kommt der großen MSC-Jugendabteilung die langjährige Partnerschaft des Moerser SC mit den Moerser Apotheken (Adler Apotheke, Aeskulap Apotheke, Apotheke Am Kö) zugute, die sich jetzt bereit erklärt haben, nicht nur in den Moerser Testzentren, sondern auch mobil im ENNI- Sportpark Testungen unmittelbar vor jedem Training durchzuführen.

Bei den vielen Testverfahren, die mittlerweile auf dem Markt sind und zum Teil auch in den Schnelltest-Zentren durchgeführt werden, will man beim Moerser SC sicher gehen. Sportwart Woeste: „Wir, das heißt die Trainer, werden nach den eindeutigen Vorgaben ein gesichertes Testergebnis verlangen. Wer kein gültiges Testergebnis vorweisen kann, den werden wir nach Hause schicken müssen.“

Unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Gruppengrößen

Der Aufwand, der betrieben werden muss, ist erheblich. Die vielen Amateurteams im MSC (im Jugend- und Erwachsenenbereich) trainieren von montags bis freitags, fangen zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Gruppengrößen an und sollen keine wertvolle Trainingszeit durch die Testung verlieren. So hat sich die Aeskulap-Apotheke bereit erklärt, zu festen Zeiten (30 Minuten vor jedem Trainingstermin) jeweils mit einem Team vor Ort die Testung der Aktiven vorzunehmen.

Sportwart Volker Woeste hofft auf noch niedrigere Zahlen

Der Vorteil für die MSC-Mitglieder: Die persönlichen Daten der zu testenden Personen werden nur einmal erfasst und sind per QR-Code (jeder erhält eine Karte) bei der nächsten Testung sofort abrufbar. Dies bedeutet eine erhebliche Erleichterung, zumal das Testergebnis nach wenigen Minuten auf das Handy überspielt wird – oder aber schnell ausgedruckt werden kann. Sportwart Woeste sagt: „Eine seriöse Testung, sofortiges Ergebnis – praktisch die Eintrittskarte für unser Training.“ Niemand wisse, wie lange die Sportler noch diese coronabedingten Maßnahmen „erdulden“ müssten. Woeste: „Wir sind übereingekommen, die geforderte Testung auf diese Weise erst einmal bis zu den Sommerferien anzubieten. Dann wird man sehen, wie sich Vorgaben von Regierung und Ordnungsämtern ändern.“

