Moerser Robin Krüger bleibt Fußballtrainer bei RW Erfurt

Es war ein schwerer Tag für den 30-jährigen Moerser Robin Krüger. Als Cheftrainer vom Traditionsverein FC Rot Weiss Erfurt musste er Mittwochabend miterleben, wie die Fußball-Regionalliga-Mannschaft aufgegeben wurde. Für die Profi-Mannschaft ist kein Geld mehr da. Insolvenzverwalter Volker Reinhardt hatte am vergangenen Wochenende noch einen Investor und damit die Rettung in Aussicht gestellt, doch nun ist es traurige Gewissheit. Der Spielbetrieb des Profiteams wird eingestellt.

Robin Krüger wird allerdings vorerst weiter bei RW Erfurt arbeiten. „Wegen der gesamten Situation ist es ja in den vergangenen Wochen gar nicht dazu gekommen, dass ich einen neuen Vertrag als Cheftrainer unterschrieben habe“, sagt der Moerser. „Ich habe also nach wie vor meinen gültigen Arbeitsvertrag als U19-Trainer. Und die Nachwuchsmannschaft spielt ja weiter.“ Allerdings findet er es sehr schade, dass seine erste Station als professioneller Fußballtrainer einer Seniorenmannschaft so zu Ende gehen musste. Zumal er gar nicht eingreifen konnte. Wie und ob es für ihn über den Sommer hinaus am Erfurter Sportzentrum Cyriaksgebreite weitergehen kann, muss dann noch geklärt werden.