Moerser Radakrobatinnen lösen DM-Ticket der Elite in Mainz

Moers. Die 4er-Kunstradformation vom Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers ist bei den Deutschen Hallenradsport Meisterschaften dabei.

Es war für die 4er-Kunstradformation vom Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers die letzte Hürde zu den Deutschen Hallenradsport Meisterschaften der Elite in drei Wochen in Mainz, die es zu überspringen galt. Und Lina Marcella Beckers, Franziska Milbrandt, Alina und Anika van Zütphen erledigten diese Aufgabe völlig souverän.

Beim Deutschlandpokal im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck qualifizierte sich das Moerser Quartett für die diesjährigen Deutschen Meisterschaften. Allein das ist schon ein Erfolg.

Strapaziöse Anreise

Die Anreise war etwas strapaziös, aber auch Mannschaften aus München und dem Bodensee, scheuten den weiten Weg in den hohen Norden nicht, um sich für fünf Minuten der nationalen Jury zu präsentieren. Mit der neunthöchsten Schwierigkeit der aufgestellten Wertungspunkte gingen die Moerserinnen an den Start.

Obwohl die davor gefahrenen Übungseinheiten beim Training nicht immer optimal klappten, begannen die vier Frauen ihr Programm überraschend gut. Die Synchronität passte und die Unsicherheiten die zu hohem Punktverlust führen, gab es nicht.

Sturz bei einer Tordurchfahrt

Leider berührten sich zwei Sportlerinnen bei einer Tordurchfahrt, die rückwärts auf nur einem Rad gefahren wird, mit dem Lenker und stürzten. Sie hatten aber ihre Nerven gut im Griff und fuhren ihre Kür konzentriert zu Ende. Die Zeit, die sie durch die zwei Stürze liegengelassen haben, fehlte dem Quartett am Schluss ihres Programms.

Leider war die letzte Übung außer der Zeit ihrer fünfminütigen Darbietung und kam nicht in die Wertung. Dennoch übernahmen sie bis zu diesem Zeitpunkt die Führung in ihrer Disziplin. Doch danach rutschten sie mit ihrem Ergebnis noch eine Platzierung nach oben, wurden am Ende Achte. Damit war die Teilnahme an den Deutschen Hallenradsport Meisterschaften gesichert.

Drei Wochen Vorbereitung

„Schade, dass es zu dieser dummen Berührung gekommen ist. Das passiert vielleicht von 100 Durchfahrten einmal“, so GRMSV-Sprecher Ralf van Zütphen, „denn ohne diesem Patzer wäre eine neue persönliche Bestleitung drin gewesen“.

Jetzt bleibt den Moerser Radakrobatinnen noch drei Wochen Zeit, um sich auf den bevorstehende Saisonhöhepunkt vorzubereiten.

