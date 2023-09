Moerser Racketlon-Verein holt eine junge Weltmeisterin

Moers. Der Moerser Racketlon-Verein ist zwar aus der Bundesliga abgestiegen, hat aber eine junge Weltmeisterin geholt.

In der Rückrunde der Racketlon-Bundesliga, an der 21 Teams in drei Ligen in der Racketarena in Kerpen beteiligt waren, musste der Moerser Racketlon-Verein einen kleinen Rückschlag einstecken. Der MRV ging als Tabellenletzter ist Rennen, schaffte aber in den verbleibenden Partien nicht mehr die Rettung und spielt in der neuen Saison in der Zweiten Liga.

Richard Middleton, Thomas Knaack, Klaus Bücker und Heike Voigt schafften immerhin Siege über Augsburg (254:170), das Schwaben-Team (249:190) sowie Berlin (235:156).

Zweite Moerser Mannschaft schafft Klassenerhalt

Die zweite MRV-Mannschaft hatte eine ähnliche Ausgangsposition wie die Erste – bedingt durch die Ausfälle von Guillaume Lahourcade und Volker Sach in der Hinrunde. Während Lahourcade immer noch verletzt ist, spielten Volker Sach, Frank Kleiber und Thorald Raynoschek in drei Spielen mit drei verschiedenen Damen. Lisa Postel, Stammspielerin Irene Groschang sowie die 13-jährige Ylvie Zahn gaben alles, damit die Zweite nicht absteigt. Das klappte aber nur, weil zwei Mannschaften im letzten Moment noch zurückgezogen hatten.

Moerser holen eine zweimalige Weltmeisterin

Allerdings zeigte die zweimalige Weltmeisterin in der Kategorie U13, Ylvie Zahn, bei ihren Einstand als Ersatzspielerin, warum sie eine Option im nächsten Jahr für die erste Mannschaft sein dürfte.

Die MRV-Drittvertretung mit Christian Börner, Andreas Stüttgen, Carsten Voigt und Nicky Kamphues schloss auf Platz vier ab, die vierte Mannschaft mit Simon Waddicor, Axel Conrath und Neuzugang Moritz Sach landete auf Rang fünf.

Bei der an die Liga anschließenden Deutschen Doppelmeisterschaft holten Vennikeler Sven Meschede und Frank Kleiber den Titel in der Kategorie Herren B mit einer souveränen Leistung gegen die Padeltennis-Spezialisten Menard/Hürtgen.

