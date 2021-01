Moerser Paralympics-Star Behre macht Mut mit neuem Buch

Am Niederrhein In Corona-Zeiten will der Moerser Paralympics-Weltmeister im 400-Meter-Sprint, David Behre, Zuversicht vermitteln. Im neuen Buch.

David Behre ist allein schon von Berufs wegen Optimist. Im September 2007 hatte der Paralympics-Athlet seinen persönlichen Lebenstiefpunkt, als ihn an einem Bahnübergang in Moers ein Zug erfasste. Der heute 34-Jährige verlor bei diesem Unfall beide Unterschenkel. Das Leben, wie er es kannte, war vorbei. Noch im Krankenbett fasste der damals 21-Jährige einen Entschluss: Er wollte wieder laufen. Nicht nur gehen, richtig laufen. Am liebsten mit den ganz Großen, den Stars der internationalen Leichtathletik.

Darüber und vieles mehr schreibt Behre nun in seinem zweiten Buch, das unter dem Titel „Innere Stärke – heute beginnt dein Sprint ins Leben“ im Selbstverlag erschienen ist. Es soll Menschen in eher düsteren Corona-Zeiten auf 150 Seiten auch Mut machen, ihnen Zuversicht geben.

Goldmedaille 2016 in Rio de Janeiro

Wenn David Behre heute in TV-Shows oder bei seinen Motivationsvorträgen darüber spricht, wie ihn sein Weg über die ersten Schritte in Prothesen bis zur Goldmedaille bei den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro geführt hat, bekommen viele Zuhörer und Zuseher eine Gänsehaut. Und man merkt: Keine Krise ist so schlimm, dass man sie nicht überwinden könnte.

Bereits 2012 erschien David Behres erstes Buch „Sprint zurück ins Leben“, in dem er seine Geschichte erzählt. Das Buch ist inzwischen komplett vergriffen. „In den letzten ein, zwei Jahren kamen immer mal wieder Fragen, ob es eine neue Auflage geben würde“, erzählt Behre, der dann aber eine andere Idee hatte: „Ich wollte meinen Weg noch einmal ganz anders aufarbeiten. Ich wollte nicht nur meine Geschichte erzählen. Sondern ich wollte herausfinden, warum ich so gut mit meiner Situation umgegangen bin. Die Corona-Pandemie hat dann dafür gesorgt, dass ich im Frühjahr und Sommer 2020 mehr Zeit hatte, als mir lieb war. Die Zeit habe ich genutzt und versucht, aufzuschreiben, was mich damals und heute so stark gemacht hat.“

Mut, Kraft und Hoffnung auf 150 Seiten

Auf knapp 150 Seiten erzählt der Sprint-Star und Weltmeister über 400 Meter mehr als nur seine Geschichte. Der gebürtige Duisburger nennt die Faktoren, die ihm im richtigen Moment Mut, Kraft und Hoffnung gegeben haben. Der Leser bekommt dabei auch ehrliche Einblicke in alle Schwierigkeiten, Rückschläge und Tiefpunkte auf dem Weg zur Goldmedaille. „Ich kann bestimmt kein Allheilmittel für alle Lebenslagen liefern. Aber ich versuche dem Leser zu zeigen, wie er sein Leben jetzt schon in die Richtung lenken kann, um für Krisen gut gewappnet zu sein“, erzählt Behre.

Das Buch „Innere Stärke“ (ISBN 978-3-00-066381-9; Herausgeber: Asporto UG) ist erhältlich im Buchhandel oder im Internet unter dieser Adresse: www.david-behre.de/innere-staerke