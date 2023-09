Dieses Nachwuchs-Sextett hatte sich vom Moerser TV für die Deutsche Leichtathletik-Meisterschaft in diesem Jahr qualifiziert: (von links) Marlin Kubeck, Damian Schmidt, Julian Kambartel, Lukas Binn, Mika Mulder und Felix Klöckner.

Hallensituation in Moers Moerser Klubs MSC und MTV unterstützen sich mit Hallenzeiten

Moers. Volleyballer vom Moerser SC geben den Leichtathleten vom Moerser TV zwei Stunden in Rheinkamp – so werden die Fahrten nach Düsseldorf weniger.

Unter allen Sporthallen in Moers – egal wie groß, egal wer der Hausherr ist – gibt es nur eine einzige, die überhaupt ein Stabhochsprung-Training erlaubt. Und das ist der Enni-Sportpark Rheinkamp. Doch den haben in der Regel die Volleyballer vom Moerser SC in Beschlag. Von der Regionalliga-Mannschaft bis zu den Jugendteams. Volleyball und Stabhochsprung gleichzeitig zu trainieren, das funktioniert natürlich nicht.

Deshalb sind die Leichtathleten um die beiden top MTV-Nachwuchsspringer Julian Kambartel (Jahrgang 2004; springt 4,20 Meter hoch) und Lukas Binn (2008; 3,50 Meter) zusammen mit anderen Stabhochspringern und Mehrkämpfern häufiger in die Leichtathletikhalle nach Düsseldorf gefahren worden. Kato Kambartel, 2. Vorsitzender des MTV sowie Sportwart und Trainer der Leichtathletikabteilung, hatte persönliche Kontakte dorthin, weshalb sich die Moerser dort einmieten konnten. Diese sportlichen Reisetätigkeiten könnten nun deutlich weniger, eventuell sogar überflüssig werden.

Moerser SC und Moerser TV werden sich einig

Denn Günter Krivec, Vereinschef vom Moerser SC, hat sich mit Kato Kambartel ausgetauscht. Heraus kam, dass die Stabhochspringer gar nicht die extra eingebaute Stabhochsprunganlage im 2013 eröffneten Enni-Sportpark nutzen wollen, sondern lediglich auf das Einstichloch im Boden für den Stab scharf sind. Denn genau das macht den Unterschied zu anderen Hallen aus.

„Die Stabhochsprunganlage ist ansonsten nicht zu gebrauchen“, weiß der MTV-Trainer. Allein schon deshalb, weil der Aufbau genau wie der Abbau jeweils bis zu zwei Stunden dauern würde, wie der Chef des Moerser SC weiß. Und Günter Krivec ist in Sachen Leichtathletik ja nicht ganz unerfahren, war er doch als Dreispringer 1964 bei den Olympischen Spielen in Tokio am Start. Keiner der beiden Vereine möchte die kostbaren weil raren Hallenzeiten mit dem Auf- und Abbau einer Anlage verplempern.

Stadt Moers will Bedarf abfragen

Mit diesem Wissen haben jedenfalls Krivec und Kambartel die Köpfe zusammengesteckt und sind zu einer Lösung gekommen. „Wenn sie die Anlage gar nicht aufbauen wollen, überlassen wir dem MTV den Enni-Sportpark gerne freitags für ein paar Stunden“, sagt Günter Krivec. Und Kato Kambartel ist erst einmal mit diesen zwei Stunden zwischen 18 und 20 Uhr zufrieden. Dann können dort nun bis zu 30 Leichtathletinnen und Leichtathleten im Alter zwischen zwölf und 55 Jahren entsprechend die Möglichkeiten der Halle nutzen. Immerhin hat der MTV auch eine richtig erfolgreiche Senioren-Riege.

„Es ist immer gut, wenn die Vereine untereinander reden und sich unterstützen“, betont Thorsten Schröder, Sprecher der Stadt Moers. Die Stadt möchte allerdings jetzt auch noch einmal genau abfragen, welcher Verein welchen Hallenbedarf hat. Denn den Hockeymannschaften vom Moerser TV ist mit der Leichtathletik-Lösung ja auch noch nicht wirklich geholfen.

