Moerser Insa Hetzel und Tamo Jansen holen sich Bezirkstitel

Am Niederrhein. Die Moerser Tennisspielerinnen und -spieler waren bei den Bezirksmeisterschaften in Essen erfolgreich. Es gab zwei Titelgewinne.

Zum Jahresabschluss veranstaltete der Tennis-Bezirk 1 in Essen seine Jugend-Bezirksmeisterschaften der Altersklassen U11 bis U16. In der Halle gab es für die Talente aus dem Kreis Moers doppelten Grund zum Feiern: Insa Hetzel vom TC Moers 08 gewann den Titel bei den U16-Juniorinnen, während sich Tamo Jansen vom TC Schwarz-Gold Rheinkamp-Repelen bei den U12-Junioren den Siegerpokal schnappte.

Bei der U16 konnte die topgesetzte Laurie Opdemom vom TC Moers 08 nicht antreten. Nach Freilosen in der ersten Runde begegneten sich mit Jule Hagenow und Livia Hein zwei Moerser Vereinskolleginnen im Viertelfinale, das Hein beim Stand von 2:6, 0:4 aus eigener Sicht aufgeben musste. Insa Hetzel musste nach einem Freilos zu Beginn schon im Viertelfinale kämpfen. Erst im Champions-Tiebreak setzte sie sich mit 3:6, 6:1 und 10:2 gegen Mona Bodem (Glehner TC) durch.

Das Endspielticket löste Insa Hetzel durch einen 6:4, 6:3-Erfolg über Jule Hagenow. Das Finale gegen Jula-Marie Hoster (BW Neuss) wurde dann zu einer einseitigen Angelegenheit: 6:1, 6:0.

Die Setzliste der U14 wurde von Tara Fischer (TC Sportpark Asberg) angeführt. Nach einem Freilos in Runde eins schaffte Fischer durch ein 6:2, 6:3 über Mia Frank (Crefelder HTC) den Sprung ins Halbfinale. Dort unterlag sie aber der späteren Titelträgerin Lieselotte Schmidt (Gladbacher HTC) mit 1:6, 5:7.

Souveräner Finalsieg für Tamo Jansen

In der U12 sollten Sihana Harms und Elisabetha Gualano vom TC Sportpark Asberg aufschlagen. Harms konnte nicht antreten, Gualano unterlag im Viertelfinale der späteren Vizemeisterin Lisa Hansmann (BW Neuss) mit 0:6, 3:6.

Ganz souverän gestaltete Tamo Jansen (TC Schwarz-Gold Rheinkamp-Repelen) seinen Titelgewinn in der U12. In der ersten Runde durfte er als Topgesetzter noch zusehen, bevor er durch ein 6:0, 6:1 gegen Julius Bongarth (BW Krefeld) ins Halbfinale einzog. Dort ließ er gegen Finn Otto (Crefelder HTC) ebenfalls keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen und verwandelte seinen Matchball zum 6:0, 6:3.

Asberger Felix Brandes verpasst U16-Halbfinale

Im Endspiel wartete mit Gustavo Korneli (SG Krefeld) der Zweite der Setzliste auf Tamo Jansen. Am Ende wurde aber auch das Finale eine klare Angelegenheit. Dieses Mal hieß es 6:0, 6:2 für Jansen, der anschließend den Siegerpokal mit nach Hause nehmen konnte. Nils Möbest (TC Schwarz-Gold Rheinkamp-Repelen) verpasste die zweite Runde durch ein 5:7, 2:6 gegen Jasper Trojan (TC Strümp).

Felix Brandes (TC Sportpark Asberg) verpasste durch ein 3:6, 4:6 gegen Julius Dienstbach (TC Strümp) indes den Sprung ins Halbfinale der U16.

Für Simon Alder (TC Schwarz-Gold Rheinkamp-Repelen) war das Turnier der U11 nach dem Auftaktmatch beendet. Er verlor mit zweimal 2:6 gegen Maximilian Albrecht von Grün-Weiß St. Tönis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region