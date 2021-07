Moerser Hürdensprinterin Charlotte Pontow sichert DM-Ticket

Moers. Der Start bei den Nordrhein-Meisterschaften der Leichtathleten in Mönchengladbach hat sich für Charlotte Pontow vom Moerser TV gelohnt.

Das ist ein schöner Erfolg für das Leichtathletikteam des Moerser TV: Hürdensprinterin Charlotte Pontow sicherte sich im Grenzlandstadion in Mönchengladbach über 300 Meter den Nordrheintitel und qualifizierte sich mit der guten Zeit von 47,02 Sekunden für die Deutschen U16-Meisterschaften im September in Hannover.

Über die Vizemeisterschaft durfte sich U18-Sprinterin Marlene Fenster freuen. 25,90 Sekunden über 200 Meter bedeutete Platz zwei für die Moerserin. Die hatte vom Vortag noch das Rennen über 400 Meter Hürden im Körper. Fenster wurde hier in 66,16 Sekunden Vierte.

U18-Athlet Julian Kambartel verbesserte als Fünftplatzierter seine Zeit über die gleiche Distanz um fast eine Sekunden im Vergleich mit dem Rennen von Sonsbeck zuletzt. 58,25 Sekunden reichten knapp nicht für die Qualifikation zur Deutschen U18/U20-Meisterschaft.

Dritter Platz für Moerser Julian Kambartel

Im Stabhochsprung belegte Kambartel mit glatten vier Metern den dritten Platz, obwohl er sich hier mehr vorgenommen hatte. Das gelang ihm dann über die 110 Meter Hürden, die er mit perfekter Technik als Fünfter in starken 15,10 Sekunden beendete.

Eine schöne Leistungsentwicklung nimmt zurzeit Alessa Piras (W15). Knapp qualifiziert über 80 Meter Hürden verbesserte sie sich in einen runden Lauf um 0,44 auf sehr gute 13,34 Sekunden.

Gute Vierte wurden Hannah Paulukuhn (U18) in persönlicher Bestzeit über die 100 Meter Hürden in 15,53 Sekunden, Hannah Kambartel (U20) mit 29,65 Meter im Speerwurf sowie Damian Schmidt (M15), der mit 1,64 Meter im Hochsprung ebenfalls eine persönliche Bestleistung erzielte. Michelson Wenzel (U18) errang über 200 Meter den fünften Platz in 23,59 Sekunden.

Staffeln fallen wegen Unwetter aus

Besonders gefreut und vorbereitet hatten sich die MTV-Athleten auf die 4-x-100-Meter-Staffeln sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen der Altersklasse U18. Die traditionell am Ende der Veranstaltung stattfindenden Rennen fielen allerdings wegen Starkregen ins Wasser. Die Titelkämpfe mussten am späten Nachmittag abgebrochen werden.

