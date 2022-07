Moerser Fußball-Stadtpokal: Meerbecker bleiben ohne Punkt

Auch der SV Schwafheim (in Grün) ist nun in den Moerser Fußball-Stadtpokal eingestiegen.

Am Niederrhein. Beim Moerser Fußball-Stadtpokal ist nun auch Bezirksliga-Absteiger SV Schwafheim im Rennen um den Einzug in das Halbfinale am kommenden Samstag.

Der Moerser Sommer-Fußball-Stadtpokal wurde jetzt mit dem zweiten Spieltag der Gruppe A fortgesetzt. Auf der herrlich neu umgebauten Anlage des ausrichtenden TV Asberg griff Bezirksliga-Absteiger SV Schwafheim vor rund 100 Zuschauern erstmals in das Turniergeschehen ein. Nach einem verdienten 5:0-Erfolg über B-Ligist MSV Moers, mussten die Süd-Moerser sich etwas überraschend im zweiten Spiel mit einem 1:1 gegen B-Ligist Rot-Weiß Moers zufriedenzugeben. Im dritten Spiel gab es einen knappen 1:0-Erfolg der Rot-Weißen über die Meerbecker, die damit alle vier Partien verloren.

SV Schwafheim: Hattrick für Lukas Thieme

Von Anfang an beherrschten die Schwafheimer die Partie gegen den MSV. Schon nach zwei Minuten gingen sie durch Lukas Thieme in Führung, der auch das 2:0 (18.) und 3:0 (22.) erzielte und damit einen Hattrick hinlegte. Ilias Taj (34.) und Jonas Hausen (42.) sorgten schließlich für den Endstand.

Umso erstaunlicher, dass der SVS in der zweiten Partie nicht mehr an die Leistung des ersten Spiels anknüpfen konnte. Zwar gelang Jonas Hausen das schnelle 1:0 (3.), doch danach plätscherte die Partie so dahin. Schließlich war es Ben Blischke der nach genau einer halben Stunde den nicht unverdienten Ausgleich erzielte.

Jason Behnke trifft für Rot-Weiß Moers

Ihre Chance auf den Halbfinaleinzug wahrten die Rot-Weißen dann, als sie den MSV Moers durch das Tor von Jason Behnke (26.) mit 1:0 besiegten. Auch in diesem Spiel waren Torchancen indes Mangelware.

Großer Sieger dieses Spieltages war der TV Asberg. Ohne gespielt zu haben, verteidigte der TVA die Tabellenspitze. Damit sieht die Tabelle nach dem 2. Spieltag wie folgt aus: 1. TV Asberg 6 Punkte, 9:1 Tore; 2. SV Schwafheim 4, 6:1; 3. TV Kapellen 3, 4:2; 4. Rot-Weiß Moers 4, 2:1; 5. MSV Moers 0, 1:17.

Am dritten Spieltag, dem letzten in dieser Vorrundengruppe, kommt es am Donnerstagabend dann zu folgenden Begegnungen, 18 Uhr: Rot-Weiß Moers – TV Kapellen, 18.50 Uhr: TV Asberg – SV Schwafheim; 19.50: SV Schwafheim – TV Kapellen; 20.40: TV Asberg – Rot-Weiß Moers.

