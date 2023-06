Moerser Felix Klöckner auch bei den Hürden Ranglistenerster

Moers. Felix Klöckner, Leichtathletiktalent vom Moerser TV, führt eine weitere Deutsche Rangliste an, überzeugt mit Lukas Binn und Theo Tietze.

Das Leichtathletentrio Felix Klöckner, Lukas Binn und Theo Tietze vom Moerser TV überzeugten in der Klasse U16 beim Hürden- und Hinderniswettkampf in Wassenberg. Klöckner und Tietze wollten sich für die Deutschen Jugendmeisterschaften Ende Juli in Stuttgart qualifizieren. Binn hatte sich zum ersten Mal die Hürdenstrecke vorgenommen. Alles klappte.

Klöckner war, wie berichtet, bereits bei den Nordrheinmeisterschaften richtig erfolgreich über die 80 Meter Kurzhürden, die 100 und die 300 Meter. In Wassenberg holte er in 39,15 Sekunden über 300 Meter Hürden die DM-Quali – und übernahm auch dabei Platz eins der aktuellen Deutschen Bestenliste. Er muss nun entscheiden, welche zwei Strecken er bei der DM laufen wird.

„Am letzten Wassergraben durch einen Blackout quasi verweigerte“

Tietze hatte sich die 1500 Meter Hindernis zur Brust genommen. In einem sehr gleichmäßigen, mutigen Lauf lag er fast die ganze Zeit voll auf Kurs für die geforderten 5:10 Minuten. „Doch zum Schluss wurde es noch einmal spannend, als er am letzten Wassergraben durch einen Blackout quasi verweigerte und aus dem Stand völlig neuen Anlauf nehmen musste“, beschreibt es Trainer Klaus Kiep. „Jetzt wurde es eng.“ Doch Theo Tietze setzte zu einem unglaublichen 200 Meter Endspurt an und kam in 5:07,98 Minuten ins Ziel – mit der DM-Qualifikation in der Tasche.

Das wäre fast auch Lukas Binn bei der 300 Meter Hürden Premiere geglückt. Doch mit 45,65 Sekunden verpasste es die Quali um knapp anderthalbzehntel Sekunden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region