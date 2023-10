Senioren-Leichtathletik / EM Moerser Ehepaar Ute und Wolfgang Ritte räumen in Pescara ab

Moers. Wenn im italienischen Pescara die diesjährigen Senioren-Leichtathletik-Freiluftsaison endet, ist das Moerser Stabhochsprung-Ehepaar Ritte dabei.

Im italienischen Pescara stieg die letzte große internationale Veranstaltung der diesjährigen Senioren-Leichtathletik-Freiluftsaison. Bei den 22. European Masters Championships kamen 4700 Athletinnen und Athleten aus 39 Nationen zusammen. Mit dabei natürlich das Moerser Stabhochsprung-Ehepaar Ute und Wolfgang Ritte.

Als Meister und Meisterin der globalen und deutschen Meisterschaften ihrer Altersklassen traten sie in Italien als Mitfavoriten an. Wolfgang Ritte hatte im ersten Jahr in der Altersklasse M 70 bereits mehrmals den Weltrekord geknackt.

Neuer Stabhochsprungweltrekord

Der Stabhochsprung der Frauen wurde zwischen der Britin Sue Yeomans und Ute Ritte entschieden. Da die Moerserin bei der Siegeshöhe von 2,30 Metern noch keinen Fehlversuch hatte, sicherte sie sich den EM-Titel. Die Männer Konkurrenz im Stabhochsprung war dagegen weniger spannend.

Wolfgang Ritte hatte den EM-Titel mit 3,40 Metern bereits sicher, ließ die Latte dann auf die neue Weltrekordhöhe von 3,53 Meter legen, meisterte diese Höhe ebenfalls im ersten Versuch und stellte einen neuen Weltrekord auf. Insgesamt der neunte in diesem Jahr.

Sieg mit dem ersten Weitsprung

Im Weitsprung der Altersklasse W70 gelang Ute Ritte mit 3,67 Meter ein gültiger Sprung, auf den die internationale Konkurrenz nicht mehr antworten konnte. Auch diesen Titel sicherte sich die Moerserin vor der Schwedin Ulla Karneback (3,53 m) und der Italienerin Maria Rafti (3,44 m). Das wollte Wolfgang Ritte auch machen, sprang im ersten Versuch 4,53 Meter und führte die Riege an. Am Ende sprang aber der Rumäne Adrian Neagu 4,55 Meter und gewann. Dritter wurde der Pole Jan Tomczak mit 4,44 Meter.

Der Deutschen Leichtathletikverband nominierte schließlich noch Ute Ritte als Schlussläuferin für die Viermal-100-Meter-Staffel der Frauen, Altersklasse W70. Doch das deutsche Quartett musste sich gegen die starke italienische Staffel geschlagen geben und wurde Vizeeuropameister.

