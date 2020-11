Moerser David Behre mit dem Gold-Quartett auf Platz zwei

Der beidbeinig Unterschenkel amputierte Weltklassesprinter David Behre aus Moers landete mit der 4x100-Meter-Staffel bei der Wahl zur Para-Mannschaft des Jahrzehnts auf dem zweiten Platz. Sieger mit insgesamt 37,93 Prozent bei mehr als 10.000 Stimmen wurde die im Vorfeld bereits klar favorisierte Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Damen, die dafür 3000 Euro erhalten.

David Behre, Markus Rehm, Felix Streng und Johannes Floors, die bei den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro die Goldmedaille gewonnen haben, landeten mit 29,33 Prozent dahinter und bekommen 2000 Euro. Die Goalball-Herren wurden schließlich mit 13,84 Prozent Dritter und streichen immerhin noch 1000 Euro ein.

„Das freut mich riesig“

„Das freut mich riesig“, sagte gestern David Behre, der bei den Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 als zweiter Läufer bei den viermal 100 Meter an den Start gegangen war. Mit Markus Rehm ist außerdem der Para-Einzelsportler des fast abgelaufenen Jahrzehnts in den Reihen des Quartetts.

Die Staffel wurde nach dem Sieg in Rio de Janeiro im selben Jahr auch noch zur Behindertensportler-Mannschaft des Jahres gewählt. Damit erlebte Behre einen weiteren Höhepunkt in 2016.

Mama Mareike, die zehn Wochen alte Kaya Marie und Papa David Foto: Behre

Wie berichtet, hatte Behre nun wie viele andere Sportler weltweit darauf gehofft, bei den Paralympics in Tokio an den Start gehen zu können. Doch die Corona-Pandemie machte den Olympischen und Paralympischen Spielen einen Strich durch die Rechnung. Nun ruhen die Hoffnungen auf die Austragung der Spiele im nächsten Jahr. Vom 24. August bis zum 5. September 2021 sollen die Paralympics in der japanischen Hauptstadt nachgeholt werden. Und David Behre will bei dem Spektakel unbedingt dabeisein. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. Es sind höchstwahrscheinlich die letzten Spiele des 34-Jährigen, der bereits 2012 Bronze in London und in Rio neben der Goldmedaille auch noch Bronze und Silber geholt hat.

So groß die Freude bei David Behre ist über den zweiten Platz bei der Wahl zur Para-Mannschaft des Jahrzehnts ist, gibt es für ihn noch eine größere Freude. David Behre wurde am 20. September zum ersten Mal Papa. Tochter Kaya Marie kam vor knapp zehn Wochen auf die Welt, Mama Mareike, die Kleine und auch der Papa sind wohlauf.