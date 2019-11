Moerser „Adler“ sind beim Schlusslicht Bitterfeld Favorit

Moers. Der Volleyball-Zweitligist Moerser SC muss beim Tabellenletzten in Bitterfeld ran. Trainer Hendrik Rieskamp will dort drei Punkte holen.

Nur einen Punkt aus zwei Spielen gab es für die Volleyballer vom Moerser SC zuletzt. Nun will die Mannschaft von Trainer Hendrik Rieskamp wieder zurück in die Erfolgsspur. Die Möglichkeit dazu bietet das Auswärtsspiel der 2. Bundesliga Nord am Sonntag um 16 Uhr beim VC Bitterfeld-Wolfen in der Nähe von Halle an der Saale.