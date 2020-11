Moerser Adler machen mit Juniors Frankfurt kurzen Prozess

Kurzen Prozess machten die Adler mit dem Nachwuchs. In nur knapp 80 Minuten besiegte Volleyball-Zweitligist Moerser SC den Gast Juniors Frankfurt mit 3:0 (25:10, 25:15, 25:20) und schob sich mit dem fünften Sieg in Serie bis auf zwei Zähler an den Spitzenreiter SV Lindow-Gransee heran. Nachdem das Verfolgerduell am Samstag gegen den PSV Neustrelitz wegen eines Coronafalls beim Gegner ausgefallen war, ließen die Gastgeber am Sonntag von Beginn an keinen Zweifel, wer den Enni Sportpark als Sieger verlassen würde.

„Wir wollten drei Punkte und keinen Satz abgeben, beides haben wir gemacht. Viel mehr muss man dazu nicht sagen“, so MSC-Trainer Hendrik Rieskamp. „Es war nicht einfach, die ganze Zeit die Konzentration voll hochzuhalten. Aber da würde ich jetzt ungern direkt nach dem Spiel Kritik üben. Grundsätzlich haben wir es solide herunter gespielt, das haben wir gegen andere Mannschaften auch schon mal schwächer gemacht.“

So haben sie gespielt MSC: Wagner, Ihde, Orthmann, Klingner, Prolingheuer, Salimi, Mülders, Illmer, Schattenberg, Bils. Juniors: Diefenbach, Schmelzer, Molzen, Hornung, Rupprecht, Stenchly, Bierwisch, Hemmer, Urban, Dobbertin, Selle Bernsmann, Roll. MVP Silber: Phillipp Hornung (Frankfurt). MVP Gold: Veit Bils (Moers).

Rieskamp hatte die Startformation geändert. Für Chris Carter begann Lukas Schattenberg im Außenangriff. Lukas Salimi ersetzte Zuspieler Jonas Hoppe, der am Montag das MRT-Resultat seines lädierten Knöchels bekommt. „Beide Lukasse haben das gut gemacht. Es hat Spaß gemacht zu sehen, dass auch die anderen immer besser werden“, lobte der Moerser Coach.

Beach-Duo Salimi und Bils auch in der Halle erfolgreich

Die Frankfurter, das Team aus dem Volleyball-Internat des DVV-Konzeptes und nur mit Spielern der Jahrgänge 2001 bis 2003 bestückt, waren am Samstag noch im hohen Norden in Kiel (0:3) angetreten und drohten in Moers zu Beginn deklassiert zu werden. Beim Stande von 5:1 nahm Frankfurts Coach Dominic von Känel die erste Auszeit.

Ohne den gewünschten Erfolg, wenig später führten die Hausherren mit 12:1. „Die Jungs hatten wegen der langen Fahrten wenig Schlaf und es ist klar, dass wir in dieser Liga nicht Meister werden. Aber gerade der erste Satz war katastrophal“, so der Juniors-Coach. „Wir haben Ausfälle von Stammspielern und Leute, die heute zum ersten Mal in der zweiten Bundesliga gespielt haben, aber so dürfen wir uns nicht präsentieren. Es wurde dann mit zunehmender Spielzeit ja auch besser.“

Zu Beginn hatten die Gäste wirklich gar keine Chance. Besonders dann nicht, wenn der MSC über Salimi in den geordneten Spielaufbau kam. Dann hauten zumeist Felix Orthmann und Marvin Prolingheuer den Gästen die Bälle nur so um die Ohren. Besonders sehenswerten war auch der erste „Beach-Hammer“, als Salimi für seinen Sand-Partner Veit Bils auflegte. Beide sind übrigens auch erst 18 Jahre jung und Bils wurde für seine gute Vorstellung mit dem MVP-Titel in Gold belohnt.

Bemerkenswert: Die Frankfurter ließen sich nicht entmutigen, feierten Punktgewinne ausgiebig und bekamen den MSC zu Beginn des dritten Durchgangs kurzzeitig nervös. Doch die 5:2-Führung des Schlusslichtes bügelte der Favorit schnell glatt und ließ sich die eigene Führung nicht mehr nehmen.