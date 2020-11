Jonas Hoppe (l.) mit schönem Soloblock beim Sieg des MSC in Braunschweig.

Volleyball Moerser Adler erfüllen in Braunschweig ihre Pflicht

Moers. Volleyball-Zweitligist Moerser SC feiert beim Abstiegskandidaten USC Braunschweig mit 3:1 den vierten, allerdings glanzlosen Sieg in Serie.

Mit 3:1 (25:16, 25:15, 24:26, 25:20) gewann Volleyball-Zweitligist Moerser SC beim Kellerkind USC Braunschweig und feierte den vierten Sieg in Serie. Dafür reichte eine durchschnittliche Leistung.

Wieder mit Busfahrer und Glücksbringer Erwin Hanemann ging es nach dem Covid19-Schnelltest nach Niedersachsen, wo Trainer Henrik Rieskamp folgende Startformation aufbot: Jonas Hoppe im Zuspiel, Marvin Prolingheuer auf der Diagonalen, Chris Carter und Felix Orthmann im Außenangriff, Veit Bils und Oskar Klingner in der Mitte sowie André Illmer als Libero. Ein Prolingheuer-Angriff sowie ein schöner Soloblock von Jonas Hoppe brachten im ersten Satz das Minibreak zum 4:2. Die letzten beiden Zähler steuerten die Gastgeber mit Fehlern bei.

Braunschweig in Satz Nummer zwei mit mehr Gegenwehr

Im zweiten Durchgang zeigten die Braunschweiger erheblich mehr Gegenwehr, gingen mit 13:12 sogar erstmals in Führung. Beim Stande von 16:15 für die Adler nutzte Orthmann einen Abpraller für einen schnellen Lob, Illmer entschärfte einen gut gelegten Ball von Braunschweig, den erneut Orthmann in einen Punkt und damit wieder drei Zähler Vorsprung umwandelte. Bemerkenswert: Ab dem 16:15 bis zum Satzende servierte nur Hoppe.

In Satz Nummer drei wurde es Rieskamp beim Stande von 9:12 zu „bunt“, er nahm die Auszeit und brachte Lukas Salimi für Hoppe. Doch der Rückstand wuchs auf 13:19, ebenso der Frust. Carter wurde nach seinem Protest für ein gewertetes „Touché“ von der Schiedsrichterin verwarnt.

So haben sie gespielt Moerser SC: Jonas Hoppe, Marvin Prolingheuer, Oskar Klingner, Veit Bils, Chris Carter, Felix Orthmann, Lukas Salimi, Niklas Mülders, Luca Wagner, Lukas Schattenberg, Trainer: Hendrik Rieskamp, Co-Trainer/Scout: Sven Simon. MVP Silber: Philipp Wolter. MVP Gold: André Illmer.

Beim Stande von 15:20 wurden Orthmann und Prolingheuer ins Team zurückbeordert, das robbte sich auf 19:22 heran. Als die Gäste von 20:24 auf 24:24 ausglichen, hatten sie das Momentum auf ihrer Seite. Doch ein Angriffshammer in den Braunschweiger Block sorgte letztlich für den Satzverlust. Mit Salimi ging es in Durchgang vier, wo die Braunschweiger mit vier „Unforced Errors“ ihren Teil zur 8:2-Führung der Adler beitrugen. Aber es gab auch wieder Moerser Fehler, die zur Auszeit bei 8:5 führten.

„Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann“

„Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann“ legte etwas überraschend der Hallenmoderator auf. Vielleicht sorgte auch dieses Lied für die Annahmepanne, die den MSC-Vorsprung auf 14:12 schmelzen ließen. Über 16:14 und 18:15 durch einen schönen Schattenberg-Shot ging es durch Punkte von Orthmann, Prolingheuer und Hoppe zum 21:16. Mit zwei Aufschlagfehlern besiegelten die Braunschweiger selbst das Ende.

Rieskamp hatte gegen Essen und Braunschweig sechs Punkte prognostiziert - und hat sie bekommen. Nach gutem Start gab es aber lange Phasen in der Partie mit zu vielen Fehlern in allen Bereichen. Die Eigenfehlerquote bei einigen Protagonisten war ohne Zweifel zu hoch - die Spielerwechsel ein deutliches Signal des Trainers. Im Angriff wurden zu viele Chancen nicht konsequent genutzt, die Annahme ist noch nicht auf dem Niveau, welches sich Rieskamp wünscht, und deshalb sind die Optionen für die Zuspieler auch begrenzt. Weiter geht es für den MSC mit einem Doppel-Heimspieltag am 14./15. November gegen Neustrelitz und Frankfurt.

Stimmen zum Spiel:

MSC-Trainer Hendrik Rieskamp: „Ich wollte aus den beiden Spielen gegen Humann Essen und Braunschweig sechs Punkte - die haben wir jetzt auch geholt. Der erste Satz ging in Ordnung, dann haben wir uns einlullen lassen. Die Eigenfehlerquote war deutlich zu hoch. Auch unser Fehlermanagement ist nicht gut gewesen. Welches Risiko in welcher Situation bei welchem Spielstand? Mich ärgern unsere Schwankungen - aber bei einem Blick auf dem Spielplan wird klar, dass es uns schwer fällt, in einen ordentlichen Rhythmus zu kommen.“

MSC-Spieler und Gold-MVP André Illmer: „Wenn wir einmal in den Rhythmus kommen, gelingt uns fast alles. Jedoch haben wir noch zu viele kleine Baustellen und Unsicherheiten, die dazu führen, dass wir nicht konsequent genug sind, was man teilweise im zweiten Satz, aber vor allem im dritten Satz gesehen hat. Allerdings haben wir heute Kampfgeist bewiesen und uns als Team rausgekämpft. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg und müssen aber stetig an uns weiterarbeiten, damit wir unser großes Saisonziel gemeinsam schaffen.“

USC-Trainer Antti Poikela: „Moers hat eine sehr gute Mannschaft und kann auf einem hohen Niveau spielen - einige Spieler können in der ersten Liga auftreten. Der Sieg für Moers geht in Ordnung - wir haben heute unser bestes Spiel in dieser Saison gemacht. Leider können wir die Konzentration nicht dauernd hochhalten, deshalb zwischendurch immer wieder zu leichte Fehler, die uns zurückwerfen. Wir müssen nach einer guten Abwehr smarter spielen.“