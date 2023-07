Mitroglou liefert erfolgreiches Debüt beim SV Scherpenberg

Kostas Mitroglou (am Ball), hier gegen Peter Steinbach (in Grün) von MTV Union, präsentierte sich ballgewandt, spielfreudig und mit Körpereinsatz beim Debüt für den SV Scherpenberg in Hamborn.

Duisburg. Der erste Auftritt von Ex-Champions-League-Angreifer Kostas Mitroglou im Dress des SV Scherpenberg konnte sich am Mittwochabend sehen lassen.

An der Grundkondition wird Kostas Mitroglou sicher noch etwas arbeiten müssen. Wie Offensivfußball richtig geht, das hat der 35-jährige Grieche auch nach mehr als zweimonatiger Spielpause immer noch im Tank. So gesehen war das 45-Minuten-Debüt des einstigen Champions-League-Angreifers für Landesligist SV Scherpenberg ein erfolgreiches. Zwei Treffer steuerte der Mittelstürmer am Mittwochabend in Halbzeit eins zum letztlich klaren 8:2 (3:2)-Testsieg über Bezirksliga-Aufsteiger MTV Union Hamborn bei.

Trainer Ralf Gemmer, der im kultigen Stadion an der Warbruckstraße einst selbst im grünen Union-Dress gekickt hatte, lobte seinen Topneuzugang: „Kostas war sehr gut im Spiel, hatte fünf Chancen, davon waren zwei drin. Mehr kann man für den Anfang nicht verlangen.“ Trotzdem hatte der Coach für eine reichlich unaufgeräumte, vielleicht sogar fahrlässig unkonzentrierte erste Halbzeit der Mitroglou-Mitstreiter wenig Verständnis: „Das war nix, vor allem in der Rückwärtsbewegung. Mich nerven verlorene Zweikämpfe an der Mittellinie ohne Absicherung nach hinten, die dann zu gefährlichen Einladungen für den Gegner werden. Von den vielen anderen Fehlern gar nicht zu reden.“

Torhüter Andreas Kossenjans rettet mehrmals in höchster Not

Die gut 150 Zuschauer rieben sich durchaus verwundert die Augen, als der pfeilschnelle und trickreiche Mirco Belghaus (5./18.) zweimal die Scherpenberger Führung durch Tim Falkenreck (3.) und Kostas Mitroglou (11.) egalisierte. Danach musste Stand-by-Torhüter Andreas Kossenjans mehrmals in höchster Not retten, sonst hätte es nach dem zweiten Mitroglou-Tor (22.) ganz sicher nicht 3:2 für Scherpenberg zur Pause gestanden.

Mit neun Wechseln bei Halbzeit, nur Sechser Konstantin Möllering und Angreifer Tim Falkenreck spielten durch, kam tatsächlich mehr Linie ins Spiel der Gäste. Baran Özcan nahm nun in der Zentrale das Spiel in die Hand, verteilte dabei flott, gut und meist ohne große Schnörkel die Bälle. Links machte Youngster Luca Grillemeier Druck, rechts der Ex-Sterkrader Ömer Akbel.

Vier Treffer im Test für den SV Scherpenberg: Tim Falkenreck (links), hier gegen den Hamborner Peter Steinbach. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

SV Scherpenberg: Özcan und Falkenreck überragen in Halbzeit zwei

In vorderster Linie setzte sich der laufstarke und einsatzfreudige Tim Falkenreck immer wieder in Szene. Folge: drei weitere Treffer des ehemaligen Nordlers zum 2:5 (64.), 2:6 (70.) und 2:8 (80.), letzteres schön von Özcan aufgelegt. Der wiederum netzte nach Vorlagen von Grillemeier (56.) und El Abdouni (75.) jeweils frei vor dem Union-Gestände selbst ein.

Im defensiven Mittelfeld kam nun auch Ex-Regionalliga-Spieler Konstantin Möllering besser zur Geltung. Der neue Innenverteidiger Nico Kuipers ließ gegen arg abbauende Hamborner hinten nichts mehr anbrennen. „Die zweite Halbzeit war insgesamt sehr viel besser. Da haben wir einfach nur Fußball gespielt“, fasste Trainer Ralf Gemmer zusammen.

SV Scherpenberg testet am Sonntag und am Dienstag

Am kommenden Sonntag (16 Uhr) geht es in Asberg gegen den Mittelrheinligisten Union Schafhausen aus dem Kreis Heinsberg weiter. Danach folgt ein Dienstagabendtest, vermutlich um 19.30 Uhr beim Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken, was allerdings noch nicht zu hundert Prozent feststeht.

SVS. 1. Halbzeit: Kossenjans – Willing, Frömmgen, Ansumana, Klotz – Kocaoglu, Möllering – Bougjdi, Falkenreck, Meier – Mitroglou.

SVS, 2. Halbzeit: Kossenjans – Grevelhörster, Gesemann, Kuipers, El Abdouni – Mende, Möllering – Grillemeier, Özcan, Akbel – Falkenreck.

