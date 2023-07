Mitroglou-Debüt für Scherpenberg, Dauerkarten für Landesliga

Spiel am Mittwochabend erstmals für den SV Scherpenberg: Neuzugang Kostas Mitroglou (links), hier beim Trainingsauftakt in Asberg.

Am Niederrhein. Fußball-Landesligist SV Scherpenberg testet am Mittwochabend bei MTV Union Hamborn mit reichlich prominenter Besetzung.

Knapp drei Wochen nach der Verpflichtung soll es am Mittwochabend so weit sein. Ex-Champions-League-Mittelstürmer Kostas Mitroglou gibt sein Debüt beim Fußball-Landesligisten SV Scherpenberg. Die Moerser testen um 19 Uhr beim Bezirksliga-Aufsteiger MTV Union Hamborn an der Warbruckstraße ihre Form. Scherpenbergs Trainer Ralf Gemmer wohnt nur gut 800 Meter von der Union-Anlage entfernt.

Kostas Mitroglou: Bei der WM 2014 in Brasilien dabei

Kostas Mitroglou, der für Griechenland bei der WM 2014 in Brasilien gespielt hat, wird mit der Nummer 7 auflaufen. „Eigentlich ist ja die Elf seine Nummer, die war bei uns aber schon vergeben“, berichtet Coach Gemmer, „also wird er mit der Sieben hoffentlich treffen.“ Die Rückennummer Elf trägt der noch verletzte Außenstürmer Andre Rieger.

Zwischen den Pfosten wird Stand-by-Torhüter Andreas Kossenjans (49) seinen Einstand geben. Weitere Neuzugänge kommen zum Einsatz. Etwa der ehemalige Regionalliga-Spieler von Preußen Münster, Konstantin Möllering, im Mittelfeld. Oder aber der Ex-Sterkrader Tim Falkenreck in der Spitze.

Übrigens: Alle drei Landesligisten aus dem Fußballkreis Moers bieten für die neue Saison Dauerkarten an. Beim Aufsteiger SV Budberg gibt es das Saisonticket für 80 Euro – zu bestellen per E-Mail bei foerdervereinsvbudberg@t-online.de. Hier sind natürlich alle Kontaktdaten anzugeben.

1. FC Lintfort: Dauerkarte kostet nur 60 Euro

Die blau-rote Dauerkarte des Fusionsvereins 1. FC Lintfort gibt es sogar für 60 Euro. Enthalten sind dann alle 19 Heimspiele der Landesliga-Elf und auch die Partien der Zweiten in der Kreisliga A. Wer sich also alle Matches an der Franzstraße ansehen würde, müsste im Schnitt nur 1,67 Euro pro Spiel zahlen.

Das Ticket gibt es per Mail an vorstand@1fc-lintfort.de oder bei Heimspielen an der Tageskasse. Also zum Beispiel auch heute Abend, wenn das Team von Trainer Meik Bodden ab 20 Uhr gegen den Oberligisten TSV Meerbusch die Vorbereitungsform testet.

SV Scherpenberg am Sonntag gegen Union Schafhausen

Auch Landesliga-Vizemeister SV Scherpenberg wird eine Dauerkarte anbieten. Der Preis steht allerdings noch nicht fest und richtet sich danach, wie teuer ein Einzelticket in der Landesliga, bisher sechs Euro, sein wird. Ihre Saisonkarte wollen die Scherpenberger erstmals am Sonntag (16 Uhr) vor dem Test gegen Mittelrheinligist Union Schafhausen aus dem Kreis Heinsberg an der Tageskasse anbieten.

