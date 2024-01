Mit dem Florett in den heißen Kampf um die EM- und WM-Quali

Moers Der FC Moers lädt erstmals die U17-Damen und -Herren zum neuen Sparkassen-Cup ein – mehr als 260 Aktive lassen sich das nicht entgehen

Wenn der Fechtclub Moers zu seinem Sparkassen-Cup einlädt, gibt sich in aller Regel der beste weibliche Florettnachwuchs aus ganz Deutschland in der ehemaligen Grafenstadt die Klinke in die Hand. Nicht so bei dem kommenden Spektakel an diesem Wochenende, 27. und 28. Januar, im Enni-Sportpark-Rheinkamp. Denn seit dem 20-jährigen Bestehen dieses zweitägigen Turniers gibt es nun grundsätzliche Neuerungen im Kampf um Punkte auf den deutschen Ranglisten. Am Samstag, 27. Januar, stehen die besten 120 U17-Fechterinnen Deutschlands auf den Planches. Am Sonntag, 28. Januar, werden es dagegen erstmals die U17-Fechter sein. Bisher war der Sparkassen-Cup beim FC Moers eben eine reine Damenrunde. Das ist nun anders.

Neben den deutschen Top-Florett-Aktiven gesellen sich auch wieder etliche aus dem Ausland dazu. Auch die wollen die Chance nutzen, dem deutschen Nachwuchs auf die Finger zu schauen – und möglichst zu hauen.

Punktestände auf den DFB-Ranglisten sind knapp und die Chancen stehen gut

Das Ziel für den FC Moers ist ganz klar abgesteckt. Die FC-Schützlinge sollen wichtige Ranglistenpunkte ergattern, um sich noch für die kommende Europameisterschaft in Neapel zu qualifizieren, oder sogar für die Weltmeisterschaft, die im Frühjahr 2024 im saudi-arabischen Riad ausgetragen wird. Denn die Punktestände auf den DFB-Ranglisten sind knapp und die Chancen stehen gut.

Große Stücke halten die Verantwortlichen des Vereins mit den Erfolgstrainern Matthias Block und Matthias Neuhaus sowie dem Vorsitzenden Markus Tenbergen derzeit auf den Dritten der deutschen Rangliste, Henrik Barby, sowie den Ranglistenfünften Laureano Mehner. Die beiden Moerser kämpfen um letzte Punkte für die Tickets zu den großen, internationalen Meisterschaften. Los geht es für sie am Samstag, 9 Uhr.

Europameisterschaft in Neapel, Weltmeisterschaft in Riad

Einen Tag später, zur gleichen Zeit, müssen schließlich die U17-Damen ran. Besonderer Fokus liegt bei denen auf Linn Marie Völker, die zu den Top Drei Deutschlands in ihrer Altersklasse zählt. Auch sie hofft auf eine Möglichkeit, sich mit den Besten der Welt, bei der WM und EM, messen zu können.

Alva Reindl, im Jahrgang 2010 das Nesthäkchen der FCM-Riege mit einer für jede Gegnerin ganz gefährlichen Florettklinge.

An beiden Tagen des Wochenendes steigen die Finalkämpfe jeweils um 16 Uhr. Die erfolgreichsten Sportler des Sparkassen-Cups können sich neben Pokalen schließlich auch noch über weitere Ehrenpreise freuen, die der Namensgeber des Turniers bereitstellt.

Sicher ist, dass alle Moerser Fechttalente an beiden Tagen ihr Bestes geben werden und Begegnungen voller spannender Momente bieten werden. Die Enni-Lounge spielt auch mit, ist an beiden Tagen geöffnet. Kuchen und weitere Speisen gibt es beim FC Moers.

TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER VOM FC MOERS

DAMEN

Linn Marie Völker (Jahrgang 2007/Ranglistenplatz: 3.);

Lena Kosin (2008/35.);

Mai Ly Boc (2009/77.);

Alva Reindl (2010/51.).

HERREN

Henrik Barby (3.), Laureano Mehner (beide 2007/5.);

Alexander Jobst (14.), Jan Lasse Klitzing (beide 2008/42.);

Niklas Pagenkopf (21.), Adrian Pietsch (beide 2009/133.).

