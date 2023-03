Mehr als drei Jahre Regionshallensportfest-Pause sind genug

Moers. Der kleinste Leichtathletiknachwuchs verzichtet coronabedingt mehr als drei Jahre auf sein Regionshallensportfest. Jetzt geht es aber wieder los.

Der kleinste Leichtathletiknachwuchs musste coronabedingt mehr als drei Jahre auf sein Regionshallensportfest verzichten. Doch jetzt gab es in der Kinderleichtathletik (KiLa) wieder diesen Wettkampf der Region Nord. Dafür kamen 160 Nachwuchsathletinnen und -athleten in Oberhausen zusammen.

Moerser TV

Die Kinder vom Moerser TV in Oberhausen: (hinten von links) Hannah Schimetzek, Fiona von Czarnowski, Maja Wieczorek, Frieda Erdmann, Nela Schwab, Anton Tietze, (vorne von links) Theo Malessa, Ariel Petry und Nick Förster Foto: Moerser TV

Mit dabei waren in den Altersklassen U10 und U12 auch zehn Kinder vom Moerser TV, drei Kinder mussten krankheitsbedingt passen. Die anderen bestritten einen Dreikampf aus Sprint, Hoch-Weitsprung und Medizinballwurf.

Jeweils Zweite wurden Frieda Erdmann (W9) und Anton Tietze (M10) in ihren allerersten Wettkämpfen. Frieda Erdmann überzeugte im Weitsprung mit 2,95 Metern, stieß den Medizin 4,04 Meter weit. Anton Tietze lief über 50 Meter mit 8,8 Sekunden die drittschnellste Zeit, schaffte 5,58 Meter im Medizinballstoß.

Nela Schwab (W9) sprintete die 40 Meter in 7,8 Sekunden, wurde am Ende Vierte. In dieser Altersklasse wurden Maja Wieczorek Siebte und Mia Hör Neunte. In der Mannschaftswertung belegten das MTV-Quartett zusammen mit Fiona von Czarnowski (W8) Platz zwei.

Die Jungen der Altersklasse M 9 überzeugten ebenfalls. Theo Malessa belegte mit guten Leistungen in allen drei Disziplinen einen dritten Platz. Ariel Petry wurde Sechster.

Nick Förster (M10) absolvierte einen soliden Dreikampf und freute sich über den fünften Platz und Hannah Schimetzek (W11) wurde bei ihrem ersten Wettkampf 14. Alle Kinder können es kaum erwarten, bis es wieder draußen auf dem Sportplatz weitergeht.

SV Alemannia Kamp

15 Mädchen und Jungen zwischen sechs und zehn Jahren vom SV Alemannia Kamp waren auch in Oberhausen dabei. Robin Krasovec und Cara Bardischewski (beide U8) sowie Clara van Bühren (U10) kamen in dem Dreikampf jeweils auf den zweiten Platz. Diesen Rang belegte auch die U10-Mädchen-Staffel mit Theresa Verheyen, Lumen Bardischewski, Sophie Matusiak und Clara van Bühren. Lediglich das Team Oberhausen war schneller.

Bei den Mehrkampfentscheidungen belegten die Kamp-Lintforter Mädchen sehr gute vordere Plätze. So erreichten Clara van Bühren, Theresa Verheyen, Lilith Bobrzik, Lumen Bardischewski und Haley Bork Platz drei in der U10-Mannschaftswertung. Theresa Verheyen (U10) und Eva Nawrath (U12) landeten in den Einzel-Mehrkampfwertungen jeweils auf Rang vier.

„Die Kinder hatten eine Menge Spaß. Bei der Siegerehrung blitzen die Augen der Kinder vor Freude“, strahlte auch Trainerin Kerstin Reinhart. „Das Training und die Bewegung im Winter haben sich bezahlt gemacht und dieser Wettkampf gibt sicherlich noch mehr Motivation für den Spaß an der Bewegung“, war sie nach der Veranstaltung sicher.

VfL Repelen

Die Fünf vom VfL Repelen: (von links) Laura Sklarek, Emily Förster, Juliane Scholz, Adriana Boshtray und Luisa Harrer. Foto: VfL Repelen

Der VfL Repelen startete mit fünf U12-Mädchen. Adriana Boshtray (Jahrgang 2013) holte 931 Punkte, wurde Zweite in der W10. Beim Medizinballstoß erzielte sie 5,87 Meter, sprintete die 50 Meter in 8,4 Sekunden und sprang 3,10 Meter weit. Dritte wurde mit 881 Punkten Luisa Harrer (2013) mit 5,05 Meter, 8,3 Sekunden und 2,98 Meter im Weitsprung. Juliane Scholz (2013) lief 9,4 Sekunden, sprang 2,20 Meter weit, stieß den Medizinball auf 4,15 Meter und kam mit insgesamt 610 Punkten auf den 18. Platz.

Emily Förster (2012) landete in der W11 mit 803 Punkten auf dem fünften Platz. Sie rannte die 50 Meter in 8,5 Sekunden, stieß den Medizinball auf 4,49 Meter und sprang 2,80 Meter weit. Platz 15 belegte Laura Sklarek (2012) mit 393 Punkten mit 10,5 Sekunden im Sprint, 2,77 Meter beim Medizinballstoß und 1,95 Meter im Weitsprung.

In der Dreikampf-Mannschaftswertung belegten die VfL-Mädchen mit 3618 Punkten Platz zwei.

>>>DIE STAFFELLÄUFE

Mit der abschließenden Viermal-Eine-Runde-Staffel endete die Hallenveranstaltung. Förster, Harrer, Boshtray und Sklarek holten in 71,7 Sekunden Bronze für den VfL Repelen.

Die Mädchen vom SV Alemannia Kamp belegte in der U10 einen zweiten und in der U12 einen sechsten Platz. Die Kamper U12-Jungen wurden Fünfter.

