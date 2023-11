Masters-Schwimmerin Petra Spitzbart holt sich vier NRW-Titel

Am Niederrhein. Mit Petra Spitzbart, Christoph Heyer-Hillen, Andreas Thiel und Benjamin Beckerle schwimmt die SG Niederrhein super im NRW-Masters-Titelkampf mit.

Mit zehn Medaillen, darunter vier NRW-Titeln, viermal Silber und zweimal Bronze kehrte das Quartett der SG Niederrhein von den NRW-Kurzbahn-Meisterschaften der Masters in Kamen zurück. Petra Spitzbart, Christoph Heyer-Hillen, Andreas Thiel und Benjamin Beckerle trafen dort auf 401 Aktive aus 91 Vereine aus NRW, die 1281 Starts absolvierten.

Da die SG Masters in der Vorbereitungszeit nicht viele Wettkämpfe im Kalender stehen hatten, wussten die Senioren-Schwimmerinnen und -Schwimmer nicht, wo sie leistungsmäßig vor dem Meisterschaftswochenende stehen. Sie kannten lediglich aus dem Vorjahr mit dem Hallenbad Kamen-Mitte die Wettkampfstätte. Somit starteten die SG-Aktiven auf bekanntem Terrain – das Lampenfieber hatte aber auch die Routiniers im Griff.

Satte zehn Medaillen für die SG Niederrhein

Petra Spitzbart stand am Ende gleich viermal ganz oben auf dem Siegertreppchen und sicherte sich bei jedem ihrer Siege den Titel der NRW-Masters-Meisterin ihrer Altersklasse (AK55). Über 100 Meter gewann sie die Lagen in 1:20,59 Minuten, im Freistil (1:09,85 min) und Rücken (1:20,95 min) sowie über 50 Meter Freistil (0:31,48 min). Über 50 Meter Rücken gab es eine Zielrichterentscheidung: Petra Spitzbart wurde zeitgleich mit der Siegerin in 0:37,45 min Zweite.

Benjamin Beckerle (AK 30) hatte sich gegenüber dem Vorjahr für andere Schwimmstrecken entschieden. Das klappte prima. Er holte drei Silbermedaillen: über 100 Meter im Freistil mit 1:00,97 min, im Rücken in 1:11,84 min und mit in 2:17,82 min über 200 Meter Freistil.

Andreas Thiel schwimmt zweimal knapp an Bronze vorbei

Andreas Thiel sah sich in seiner Altersklasse (AK 55) einer starken Konkurrenz gegenüber, die sich mächtig auf die Kurzbahnsaison vorbereitet hatte. Dennoch war er am Ende mit zwei Bronzemedaillen über 50 Meter Brust in 0:35,88 min und 100 Meter Brust in 1:18,96 min erfolgreich.

Auf dem Siegerpodest für die 50 Meter Brust wurde es aber eng. Den musste sich Thiel mit zwei weiteren, zeitgleichen Konkurrenten teilen. Sechster wurde er noch in 0:30,16 min über 50 Meter Freistil.

Christoph Heyer-Hillen (AK 50) hatte in Kamen allerdings das Pech an der Badehose, wurde „zum Sorgenkind des SG-Quartetts“, so der Verein. Denn gleich zweimal schrammte er an einer Bronzemedaille vorbei, holte so zwei vierte Plätze über 100 Meter Freistil in 1:08,90 min und in 1:19,79 min über 100 Meter Rücken. Beim „ungeliebte“ Sprint über 50 Meter Schmetterling wurde er in 0:35,33 min Neunter.

