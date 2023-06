Marina Welbers plant doppelt für Dressur-Weltmeisterschaft

Am Niederrhein. Die 29-jährige Dressurreiterin und -ausbilderin Marina Welbers vom RV Graf Haeseler Sonsbeck hat das HKM-Bundesschampionat und die WM im Blick.

Marina Welbers hat sich einiges vorgenommen. Nicht nur, dass die 29-jährige Dressurreiterin und -ausbilderin, wie berichtet, beim Turnier von ihrem Heimatverein RV Graf Haeseler Sonsbeck Ende des Monats ihren Sieg aus dem Vorjahr gerne wiederholen möchte, hat sie noch Größeres vor Augen. Denn momentan ist die Dressurreiterin auch noch auf dem Weg ins Finale zum HKM-Bundesschampionat der jungen Dressur- und Springpferde. Das steht vom 30. August bis 3. September traditionell in Warendorf auf dem Terminkalender.

Marina Welbers, selbstständige Ausbilderin auf dem Xantener Tünglerhof der Familie Miss ist, will bei der in Deutschland wertvollsten Prüfung der sechsjährigen Dressurpferde gleich mit zwei Pferden starten. Und ist auf einem guten Weg.

Mit „Vaida-Girl“ in Grefrath sogar eine Wertnote von 8,9

Die Startberechtigung erhalten nur Reiterinnen und Reiter, „die sich in diesem Jahr auf den 25 bundesweiten Qualifikationsturnieren mit ihren Pferden und einer Wertnote von mindestens 8,0 (gut) und besser behauptet haben“, weiß Ulrich Oberscheid. Ihm gehört die Stute „Vaida-Girl“, eines der beiden Pferde. Das andere ist der sechsjährige Hengst „Invictus“ von dem Besitzer IVM Horse GmbH. Mit „Invictus“ hat Marina Welbers auf dem Turnier in Münster-Nienberge die Wertungsnote 8,5 erhalten, mit „Vaida-Girl“ in Grefrath sogar eine 8,9.

„Damit führt sie aktuell nicht nur das höchste Ranking aller sechsjährigen Dressurpferde mit der Note 8,9 an, sondern sie ist auch die einzige Reiterin, die gleich zwei Pferde mit Top-Noten qualifiziert hat“, freut sich Ulrich Oberscheid über den Erfolg. „Zielsetzung ist es nunmehr mit beiden Pferde das Finale der Besten 15 am 2. September zu erreichen.“

Nach Warendorf kommen Pferde aus ganz Deutschland. Waren es im vergangenen Jahr noch 65 Tiere, werden diesmal 75 erwartet.

Damit aber noch nicht genug. Denn Marina Welbers hat auch noch die Startberechtigung für die vom 3. bis 6. August im niederländischen Ermelo ausgetragenen Weltmeisterschaften der „Jungen Dressurpferde“ fast in der Tasche – für beide Pferde.

Drei Qualifikationen zur WM – eine steht noch aus

Dafür musste sie sich nun aber noch in drei Qualifikationen behaupten. Los ging es am 20. und 21. Juni mit 30 Pferden. Am Mittwoch wurden schließlich die 13 Pferde nominiert, die für die letzte Qualifikation am Dienstag, 4. Juli, zugelassen sind.

Marina Welbers ist noch dabei, liegt hervorragend im Rennen und hofft momentan wenigstens mit einem Pferd durchzukommen.

„Ich habe gar nicht damit gerechnet, mit beiden Pferden so weit zu kommen“, sagte sie gestern.

Von den acht Startplätzen, die Deutschland in Ermelo hat, könnten dann zwei durch Marina Welbers belegt sein. In Ermelo, zwischen Apeldorn und Amsterdam, treten schließlich die 50 besten Paare der Welt gegeneinander an, um den Weltmeister oder eben die Weltmeisterin zu ermitteln. Für Marina Welbers ist es die erste Weltmeisterschaft. Sicher ist, dass dort auf die besten Dressurreiterinnen und -reiter starten. Und Marina Welbers würde dazugehören.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region