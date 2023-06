Marga Klein vom TuS Lintfort feiert heute den 90. Geburtstag

Kamp-Lintfort. Mutter der Trainerin der Handball-Zweitligafrauen vom TuS Lintfort Bettina Grenz-Klein ist wohl „die älteste Schatzmeisterin in der Bundesliga.“

Am heutigen Donnerstag, 29. Juni, feiert Marga Grenz ihren 90. Geburtstag. Doch das Alter bremst sie nicht in ihrem Ehrenamt. Sie ist immer noch als Schatzmeisterin beim TuS Lintfort in Amt und Würden. Marga Grenz ist seit 1987, dem Jahr der Neugründung des Vereines, im Vorstand aktiv und erledigt eben auch heute noch die Buchungsarbeiten für den gesamten Verein.

„Marga nimmt nur noch selten an den Vorstandssitzungen teil, legt aber jeden Monat die Finanzabrechnungen vor und ist seit nun 35 Jahren im geschäftsführenden Vorstand aktiv. Ich denke, sie ist die älteste Schatzmeisterin in der Bundesliga“, schmunzelt Ulrich Klein, Vorsitzender des TuS Lintfort und Schwiegersohn der Jubilarin. Denn Marga Grenz ist die Mutter von Bettina Grenz-Klein, der heutigen Trainerin der erfolgreichen Zweitliga-Handballerinnen vom TuS, die mit Ulrich Klein verheiratet ist.

Marga Grenz kommt Mitte der 70er-Jahre über ihre Tochter zum Handball

Marga Grenz kam so auch Mitte der 70er-Jahre über ihre Tochter, damals noch Spielerin und lange Jahre Torjägerin der TuS-Frauen, zum Handball. In der gesamten Jugendzeit ihrer Tochter und auch nachher noch bis in die 3. Liga, war sie bei jedem Spiel als Kampfrichterin „am Tisch“, begleitete die Mannschaft über Jahre. Und als 1987 Mitglieder für den Vorstand des neuen Handballvereins gesucht wurden, wurde sie 2. Vorsitzende.

Bis vor wenigen Jahren hat sie mit Ingrid Klein den Clubraum in der Halle geführt, bevor beide in den „Ruhestand“ gingen. Die ehemalige Schulsekretärin der Stadt Kamp-Lintfort besucht heute noch regelmäßig die TuS-Heimspiele, verfolgt im Livestream die Übertragungen der Handballerinnen oder ihrer Enkeltochter Naina Klein in der Bundesliga.

Die zweite Leidenschaft ist seit Mitte der 60er-Jahre der Campingwagen in Holland. Im Sommer ist sie jedes Wochenende unterwegs, wenn kein Handball ansteht.

