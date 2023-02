Marcel Blaschkowitz und Christian Koßmann bleiben in Alpen

Alpen. Fußball-A-Ligist Viktoria Alpen steht vor einem personellen Umbruch. Den soll das Trainer-Duo Blaschkowitz/Koßmann stemmen, das verlängert hat.

Der FC Viktoria Alpen hat die zum 30. Juni 2023 auslaufenden Verträge mit Trainer Marcel Blaschkowitz und Co-Trainer Christian Koßmann schon verlängert. Das Trainer-Duo steht in der Fußball-Kreisliga A bei der 1. Mannschaft der Alpener seit Juli 2021 gemeinsam in der Verantwortung, wurde in der Saison 2021/2022 mit dem Team Dritter und zog ins Finale des Andreas-Thiemann-Kreispokal ein. Dort hatte jedoch der gerade in die Oberliga aufgestiegene Nachbar SV Sonsbeck mit 8:2 die Nase vorne.

Die Saison 2022/2023 begann mit Personalproblemen, unter anderem durch Verletzungen und Abgänge von Leistungsträgern wie Marcel Sura, Tobias Esper und Christoph Ley. Zum Ende der kommenden Spielzeit 2023/2024 haben mit Tobias Schmitz, Dan Tooten, Nico Goergen, Fabias Haß und Marcel Grewe weitere Leistungsträger bereits frühzeitig angekündigt, ihre Spielerkarrieren zu beenden. Genau der richtige Zeitpunkt für die Viktoria, nun einen kompletten Personalumbruch einzuleiten.

Verjüngung und Neuaufbau des Kaders

„Es wurden seitens des Vorstands viele Gespräche geführt, welche maßgeblich dazu beigetragen haben, den Weg des Umbruchs mit dem Trainerteam Blaschkowitz und Koßmann zu gehen“, so Fußball-Abteilungsleiter Thorsten Vogel. „Die verbliebenen Spieler des aktuellen Kaders haben dem Verein eine Zusage für die kommende Saison gegeben.“

Die Verjüngung und der Neuaufbau des Kaders sei obligatorisch, stelle Verein und Trainerteam vor eine große Herausforderung. „Wir sehen in diesem Umbruch die Chance vor allem viele junge Spieler zu erreichen. Jeder bekommt die Möglichkeit in einer A- Ligamannschaft bei besten Rahmenbedingungen aufzuspielen und erhält eine reale Chance, einen Stammplatz zu ergattern, sagt Vogel weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region