Marc Ruiz Moreno ist Sechster der Deutschen Meisterschaft

Moers. Bei den Deutschen Meisterschaften im Trampolinturnen in Dessau holt sich der Moerser Marc Ruiz Moreno, vom TV Utfort-Eick, den sechsten Platz.

Marc Ruiz Moreno, Moerser Trampolinturner vom TV Utfort-Eick, Jahrgang 1998, mischte in der Anhalt-Arena in Dessau bei den Deutschen Meisterschaften, in der Wettkampfaltersklasse 17 bis 21 mit.

Nachdem er im Frühjahr schon mit dem TV Voerde bei der Bundesliga startete, holte er sich vor der Sommerpause die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften. Dort traf er nun auf eine starke Konkurrenz aus den Leistungszentren Deutschlands. Trotz der großen Anspannung lieferte Marc Ruiz Moreno zwei gut geturnte Übungen ab. Damit zog er als Siebter ins Finale ein. Dort profitierte der Moerser vom Patzer des zuvor Erstplatzierten, Max Budde. So freute sich Ruiz Moreno am Ende des Wettkampfes über seinen sechsten Platz.

Zeigt her die Pokale: (von links) Mia Kretzer, Mika Pierlo, Jonas Binn, Joel Paschke, Leona Dehnert und Emely Tries. Foto: TV Utfort-Eick

n im Trampolinturnen in Willich hatte der TV Utfort-Eick außerdem ein Duo mit Joel Paschke, Jahrgang 2007, und Jonas Binn (2009), jüngster männliche Teilnehmer bei den Landesmeisterschaften, am Start. Leider verpassten die beiden knapp den Vizemeistertitel und wurden Dritte. Dabei konnten die Schüler (WK8) nach toller Vorrunde erst im Finale gebremst werden. „Auch wenn da sicher mehr drin gewesen wäre, ist Bronze trotzdem ein toller Erfolg“, so das Trainerteam.

Parallel gab es an gleicher Stelle mit dem 1. Christian-Stapf-Pokal einen weiteren Synchronwettkampf, der auch für jüngere Teilnehmer war. Ein Quartett vom TV Utfort-Eick glänzte dort. Mia Kretzer und Mika Pierlo (beide 2007) siegten in ihrer Altersklasse – auch gegen die gerade gekürten NRW-Meister der Schüler (WK 8). Leona Dehnert (2012) und Emily Tries (2010) wurden Fünfte.

Marc Ruiz Moreno (1998) aus Moers startete dort in zwei Disziplinen und holte sich im Mixed- und im klassischen Synchronwettkampf mit seinen Partnern vom TV Voerde jeweils Platz eins.