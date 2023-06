Mannschaft der SG Niederrhein holt den Kruppsee-Cup

Die erfolgreiche Schwimmmannschaft der SG Niederrhein in Rheinhausen, nachdem sie sich den begehrten Kruppsee-Cup (Mitte) gesichert hatten.

Am Niederrhein. Der SV Rheinhausen lädt zum 13. Kruppsee-Cup und die SG Niederrhein tritt in Rheinhausen an und holt sich den Pokal.

Zum 13. Kruppsee-Cup hatte der SV Rheinhausen erneut nach Rheinhausen eingeladen. Insgesamt acht Vereine kamen auf dem Gelände des Kruppseebades zusammen. Insgesamt 122 Aktive absolvierten dort schließlich 446 Starts an einem Tag. Mit dabei war auch die Schwimmgemeinschaft (SG) Niederrhein, die immerhin mit 33 Schwimmerinnen und Schwimmern bei diesem Wettbewerb angetreten war. Die Mitglieder der SG Niederrhein haben immer viel Freude an diesem Traditionswettkampf in Rheinhausen.

Auffällig war aber, dass es im vergangenen Jahr noch etwa 1200 Meldungen statt knapp 450 gab.

Die beiden jüngsten Schwimmer der SG waren Joleena Blagi und Maja Kioko Hundertmark, beide aus dem Jahrgang 2014.

Amalia Sendatzki siegt fünfmal

Amalia Sendatzki (2013) gelang es, jeden ihrer Einzelstarts zu vergolden: Sowohl über 50 Meter Rücken, 50 m Brust sowie 50, 100 und 200 m Freistil ließ sie die Konkurrenz hinter sich. Über die 50 m Freistil konnte die SG sogar die ersten vier Plätze belegen. Amalia Sendatzki schlug mit guten zehn Sekunden Vorsprung vor den Teamkolleginnen Pia Hödl (50,59 sec), Kate Golitz (50,99 sec) und Fabienne Julie Fasold (51,43 sec) an. Auch über die 100 m und 200 m Freistil setzte Sendatzki sich gegen Pia Hödl und Fabienne Julie Fasold durch.

Neben den Einzelstarts trat die SG Niederrhein auch in einige Staffeln an. Das Quartett Miriam Kamp (2011), Ben Bömelburg (2011), Niklas Url (2010) und Jette Heinicke (2011) siegte bei der viermal 50 m Lagen mixed Staffel. Etwas für die gute Laune war die achtmal 50 m Lagen mixed Staffel, die den Teamgeist förderte.

Staffel für den Teamgeist

David Tenderich (2005), Sina Weber (2007), Dawid Bartosz (2007), Christina Holtmann (2006), Chiara Url (2008), Arne Pesch (2006), Mareike Altenfeld (2008) und Simon Kiekow (2003) gewannen schließlich in 4:04,37 Minuten.

Insgesamt holte die SG Niederrhein am Ende des Wettkampfes 68 Gold-, 34 Silber- und 15 Bronzemedaillen. Hiermit schwammen die Aktiven der SG Niederrhein mit 1348 Punkten den Gastgebern vom SV Rheinhausen mit 260 Punkten Vorsprung davon. Die SG sicherte sich damit unter großem Jubel den begehrten Kruppsee-Cup.

Der nächste Start der SG Niederrhein ist am Wochenende, 17. und 18. Juni, beim Hochsauerlandschwimmfest in Meschede. Das ist traditionell der letzte Wettkampf vor den Sommerferien.

