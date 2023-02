Mächtiger Satz von Emma Wall

Mayla Niersmann (W15) vom SV Sonsbeck flog in Wesel im Hochsprung in ihrer Altersklasse in die deutsche Spitze. Hier ein Versuch von Mai 2022.

Am Niederrhein. Der Leichtathletik-Nachwuchs vom Moerser TV, SV Sonsbeck und TuS Xanten glänzt bei den Regionsmeisterschaften, sammelt Titel und Bestleistungen.

Innerhalb von einer Woche holte das U14-Leichtathletik-Talent Emma Wall vom Moerser TV vier Titel und beeindruckte damit nicht nur ihre Trainer. Bei den Regionsmeisterschaften der U16 in Rhede holte sie über 60 Meter Hürden in 9,83 Sekunden den Titel und ist damit Zweitschnellste im Landesverband. In 8,53 sek wurde sie außerdem noch Zweite über 60 Meter. Titel Nummer zwei folgte mit 4,87 Metern im Weitsprung. Beim Regions- Sprung- und Wurfhallenwettkampf in Wesel gab es den dritten Titel mit 24 Metern im Speerwurf und die 8,75 Meter im Kugelstoßen bedeuteten den vierten Regionstitel.

Emma Wall (W14) holt mit 4,87 Metern im Weitsprung einen ihrer vier Regionstiteln. Foto: Kato Kambartel

Drei Titel räumte Felix Klöckner (M15) ab. Im Weitsprung knackte er mit 6,01 Meter erstmals die Sechs-Meter-Marke. In 8,99 sek lief er die 60 Meter Hürden, ist damit Dritter im Landesverband und in 7,48 sek kam er über 60 Meter ins Ziel. Langsamer als erwartet, aber er bleibt damit Vierter der deutschen Bestenliste. Vereinskollege Lukas Binn (M15) landete jeweils als Vizemeister hinter ihm – mit 9,56 sek über die 60 Meter Hürden, 7,85 sek im 60 Meter Sprint und 5,55 Metern im Weitsprung. Den Regionstitel gewann Binn in Wesel im Stabhochsprung mit neuem Stab, der ihm anfangs noch Probleme bereitete. Am Ende gab es aber mit 3,20 Metern eine neue Bestleistung. Dort lief er auch in 9,42 sek über die Hürden.

Philip Klarhöfer (M14) siegte in der Kreisstadt über 60 Meter Hürden in 10,86 sek, obwohl er an der vorletzten Hürde fast gestürzt wäre. Im Weitsprung (4,93 m) und im Hochsprung (1.40 m) war er gut drauf. Genau wie Imke Martini (W14), die in 10,01 sek die 60 Meter Hürden lief. Über 60 Meter startete sie mit der schnellsten Vorlaufzeit von 8,51 sek, 8,67 sek waren es im Endlauf.

Spitzensprung so nebenbei

In Wesel machte außerdem eine junge Leichtathletin nachdrücklich auf sich aufmerksam, die gar nicht um Medaillen wetteiferte. Mayla Niersmann vom SV Sonsbeck hatte für den Einlagewettkampf im W15-Hochsprung gemeldet – und setzte eine Woche vor den Nordrhein-Hallen-Titelkämpfen ein dickes Ausrufezeichen. Die 14-Jährige überquerte die Latte bei 1,66 Metern und sprang damit in ihrer Altersklasse in die nationale Spitze. „Das war richtig toll. Damit gehört sie zu den Top 6 in Deutschland. Diesmal haben Absprung und Timing gepasst“, sagte SVS-Trainer Werner Riedel, der in Wesel noch weitere Freudenhüpfer machte. Die Teilnehmer der „Roten Teufel“ sammelte einige Regionstitel ein.

Neben Mayla Niersmann, die sich mit ihrem starken Sprung für die U16-DM im Sommer qualifiziert hätte, zeigte eine weitere Sonsbecker Mehrkämpferin eine außergewöhnliche Leistung. Ineke Giebels (W14) ließ mit ihren 1,60 Metern im Hochsprung aufhorchen. „Auch diese Höhe ist beachtlich und wurde in diesem Jahr in dem Alter in Deutschland noch nicht von vielen Athletinnen erreicht“, weiß Riedel. Niersmann und Giebels gehören damit bei den Nordrhein-Meisterschaften am Samstag in der Landeshauptstadt zu den Mitfavoritinnen auf Gold.

Nächsten Samstag in Düsseldorf

Regionsmeister der U14-Schüler wurde Jakob Giebels im Kugelstoßen mit 7,22 Metern vor seinem Trainingskollegen Bastian Sleuser (6,38). Max Grengel (alle M12) siegte im Speerwerfen (23,85). Über die U14-Schülerinnen des SVS ergoss sich ein wahrer Medaillenregen. In der W13-Klasse ging Speerwurf-Gold an Leni Harrer (16,74) vor Lenja Ingendahl (16,13), die zudem Rang zwei im Kugelstoßen (6,54) belegte. Karolina Lohre (W12) gewann mit der Kugel (6,40), hier gab’s noch Bronze für Emmy Kluckow (5,76). Emma Noack warf bei den W12-Mädchen den Speer am weitesten (21,84).

Auch die Athleten des TuS Xanten nahmen Medaillen aus Wesel mit. Als dreifacher Regionsmeister der Männer-Klasse ließ sich Luca Schumacher feiern. Er möchte nach längerer Pause wieder angreifen und landete im Speerwerfen (54,32 Meter), Kugelstoßen (12,75) und mit dem Diskus (39,12) auf Rang eins. Jule Bergmann (W13) freute sich über zwei Goldmedaillen. Das TuS-Talent gewann im Kugelstoßen (7,84) sowie Diskuswerfen (22,97). Im Stabhochsprung kam Simon Heisler (M12) mit neuer Bestleistung (1,90) auf Rang eins.

Silber im Speerwerfen ging an Henrik Stappert (M13) mit 16,52 Metern. Zweimal Edelmetall sicherte sich Hanna Bückmann (W13). Sie wurde Zweite mit neuer Bestleistung von 19,20 Metern mit dem Diskus und Dritte im Kugelstoßen (6,40).

>>>BRONZE BEI DEN NRW-MEISTERSCHAFTEN

Der SV Sonsbeck hatte ein weiteres Eisen im Feuer: Kevin Weber trat noch bei den Nordrhein-Westfälische Hallenmeisterschaften in Düsseldorf an.

In der Leichtathletik-Halle im Arena Sportpark warf der U18-Athlet den 700 Gramm schweren Speer satte 43,69 Meter weit – persönliche Bestleistung. Und damit sicherte sich Weber gleichzeitig den dritten Platz und die Bronzemedaille.

