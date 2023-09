Lustlose BG Lintfort kassiert gegen Meckenheim böse Pleite

Kamp-Lintfort. Basketball-Zweitregionalligist BG Lintfort wird in eigener Halle von Aufsteiger Future Sports Meckenheim mit 78:107 richtig auseinandergenommen

Basketball-Zweitregionalligist BG Lintfort liefert gegen Aufsteiger Future Sports Meckenheim am Samstag eine miserable Leistung, kassierte eine völlig verdiente 78:107 (36:46)-Niederlage und ist im Tabellenkeller angekommen. BGL-Coach Marcel Buchmüller war nach der Partie konsterniert. Am Ende fehlten vielen die Worte. Die Spieler blickten desillusioniert ins Leere, auf der Tribüne herrschte ungläubiges Schweigen.

Die Lintforter präsentierten sich in der Defensive schwach und löchrig. Die Gastgeber waren gedanklich nicht bei der Sache, in ihren Aktionen zögerlich, körperlich nicht auf der Höhe. So setzte sich der Gast aus der Voreifel frühzeitig ab. Die BGL fand keine Antwortenagierte mit zu wenig Leidenschaft. Die Meckenheimer spielten ihre Schnelligkeitsvorteile aus, punkteten effizient und überlegt.

„Wir geben uns zu früh auf“

„Ich glaube, dass das noch nicht mal eine Frage der körperlichen Fitness ist, sondern dass wir es einfach nicht hinbekommen, mental wach und vor allem mit Herz zu spielen. Wir geben uns zu früh auf“, haderte Buchmüller nach der Partie.

So geriet vor allem der Start ins zweite Viertel völlig daneben. Die Gäste brauchte nicht viel mehr tun, als ihren Stiefel herunterzuspielen – die BGL lud sie immer wieder dazu ein, einfache Punkte zu erzielen. Nach vergebenen Würfen stimmte die Rückwärtsbewegung überhaupt nicht, die Meckenheimer liefen wiederholt in Überzahl auf den Lintforter Korb zu.

Ganz kurz keimt Hoffnung auf

Und trotz des schlechten Auftritts war die BGL nach dem Seitenwechsel noch lange in Schlagdistanz. Kurz keimte zur Mitte des dritten Abschnitts die Hoffnung auf eine Wende auf, als die Hausherren binnen kurzer Zeit einen 9:0-Lauf hinlegten, so das Defizit wieder unter zehn Punkte drückten. Doch Meckenheim hatte die passenden Antworten parat, zog bis zu Beginn des Schlussabschnitts wieder davon.

„Es ist einfach unerklärlich, mit wie wenig Herz wir heute aufgetreten sind. Die Halle ist bei jedem Heimspiel gerappelt voll, aber wir bekommen es nicht hin, die treuen Fans auch einmal zu belohnen“, sagte Buchmüller abschließend.

BGL: Achtermeier 14, Malesevic 11, Tiggelkamp 10, Vujanovic 10, Mellmann 8, Humm 8, Sehovic 6, Kanbir 6, Peltz 5.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region