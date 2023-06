Luis Esser fährt in Wackersdorf um die Europameisterschaft

Neukirchen-Vluyn. Der 18-jährige Kartfahrer Luis Esser hat momentan in seiner Serie Pause. Aber nicht die ROK-Europameisterschaft in Wackersdorf. Da geht’s hin.

Nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Das gilt auch für den 18-jährigen Kartfahrer Luis Esser. Bekanntlich ist der Neukirchen-Vluyner bei den X30 Senioren in der ADAC Kart Masters-Serie durchaus erfolgreich unterwegs. Auch wenn im letzten Rennen im bayerischen Ampfing vor fast drei Wochen bei einer zahlenmäßig großen und qualitätsmäßig guten Konkurrenz nicht alles perfekt lief. Doch dort ist gerade Pause. Aber nicht für Luis Esser.

Am Sonntag geht es für den Schützling vom AT Motorsport um Teamchef Andre Thurn wieder los.

Diesmal allerdings nicht in der Serie. Diesmal gibt Luis Esser für internationale Ehren Vollgas. Er startet bei der ROK-Europameisterschaft in Wackersdorf. Eine Strecke, die er eigentlich aus dem Effeff kennen müsste. Zuletzt ist er Mitte Mai dort beim Saisonauftakt der ADAC Kart Masters-Serie gefahren und, wie berichtet, mit einem fünften Platz im Gesamtklassement nach Hause gekommen.

Montag startet das Training in Wackersdorf

Am Montag nun beginnt das Team bei den Junioren und Senioren mit dem Training. Am Freitag, 30. Juni, starten dann die offiziellen Tests und ab Samstag wir es ernst. Dann staht das Zeittraining auf dem Programm, gefolgt von den Heat, den Entscheidungsläufen für die Startaufstellung im Pre Finale. Das steht am Sonntag, 2. Juli an.

Und nach diesem Pre Finale wird schließlich die Startaufstellung für das Finale ermittelt. Viel heißer kann es bei einem Rennen dann nicht mehr zugehen. Mit Ausnahme des Rennens natürlich. Dabei wird es wieder richtig zur Sache gehen.

„Dieses Jahr ist der Plan, einen Pokal mit nach Hause zu bringen“

„Dieses Jahr ist der Plan, einen Pokal mit nach Hause zu bringen“, ist Vater Thomas Esser vom Können seines Filius überzeugt. „Luis ist auf der Strecke topfit, und er müsste unter den Top Five mitfahren können“, untermauert er, dass sich das Trainingslager Anfang April ausgezahlt habe. Da hat Luis Esser zur Masters-Saisonvorbereitung im bayerischen Wackersdorf im Pro Kart Raceland fast zehn Tage lang jede Menge Gummi in den Asphalt gebrannt.

„Wir hoffen das unser Motor-Lieferant Christian Dischner alles gibt und wir nicht wie im letzten Jahr im Pre Finale vor dem Start schon ausfallen, weil der Motor nicht angesprungen ist“, erinnert sich Thomas Esser mit Schrecken. „So musste Luis im Finale vom letzten Platz starten und hat letztendlich noch den siebten Platz eingefahren.“ Diesmal will der 18-Jährige von Beginn an in der EM Vollgas geben.

