Luis Esser aus Neukirchen-Vluyn fährt bei Kart-EM in Cheb

Neukirchen-Vluyn. Am kommenden Wochenende steht die Europameisterschaft der Kart-Fahrer auf dem Programm. Auch Luis Esser aus Neukirchen-Vluyn ist dabei.

Luis Esser steht ein durchaus aufregendes Wochenende bevor. Der 17-jährige Kart-Fahrer aus Neukirchen-Vluyn wird im tschechischen Cheb an der Europameisterschaft im Rok-Cup teilnehmen. Die 1202 Meter lange Rennstrecke in Cheb kennt Esser bereits, er war vor einigen Wochen zum Training vor Ort und fühlt sich auf die EM so gut vorbereitet.

Luis Esser hat auch die WM schon im Visier

Das Rennen zählt auch ein wenig als Generalprobe für die Rok-Weltmeisterschaft, die im Oktober erneut in Lonato in Italien über die Bühne gehen wird. Luis Esser muss in der Deutschland-Cup-Wertung dazu mindestens den dritten Platz schaffen. Die Chancen stehen aktuell günstig. Der Neukirchener liegt in der Klasse Senior-Rok, eine von vier altersbedingten Rok-Wertungen, auf Platz zwei. Hinter Kevin Wagner, aber vor Moritz Haupen-thal, die ebenfalls für das Dischner-Racing-Team ins Kart steigen.

Luis Esser, der zwei- bis dreimal pro Woche im belgischen Genk trainiert, sich dazu mit Fitness auch fit hält und nach seinem Schulabschluss erst einmal professionell im Kart-Sport unterwegs ist, freut sich auf den EM-Lauf: „Ich kenne die Strecke bereits und fühle mich sehr gut. Nun kommt es darauf an, weitere Erfahrung auf der Strecke zu sammeln, um dann im richtigen Moment zu attackieren.“

Im August großes Rennen im belgischen Genk

Der Trainingstest in Cheb ist ein Grund zum Optimismus: „Das war vor drei Wochen ein gutes Rennen. Ich hatte einige enge Fights, habe mich dabei aber auch gut verteidigt und Kampfgeist bewiesen.“

Donnerstag ist in Cheb ein Trainingstag angesetzt, ehe es ab Freitag für Luis Esser ernst wird. Nach Tschechien ist der nächste große Test übrigens auch nicht mehr fern. In der vierten August-Woche steht eine mehrtägige Rennserie im belgischen Genk auf dem Programm – also auf der aktuellen Hausstrecke von Luis Esser.

