Kreis Kleve über Grenzwert: Drohen jetzt Verschärfungen?

In der Emmericher Innenstadt können am Montag wieder mehr Geschäfte öffnen – aber nur mit Terminen.

Kreis Kleve. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve hat am Montagmorgen den Grenzwert 100 überschritten. Was bedeutet das für die geplanten Corona-Lockerungen?

Ausgerechnet am geplanten Öffnungstag überschreitet der Kreis Kleve den Grenzwert 100. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz am Montagmorgen auf 108,2. Dabei traten am 8. März für die Bürger und Einzelhändler im Kreis Kleve die langersehnten, ersten Lockerungen im Corona-Lockdown in Kraft.

Am Mittwochabend hatten sich die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel auf erste Öffnungsschritte bei den Maßnahmen geeinigt. Zwar wurde damit auch der Lockdown grundsätzlich erstmal bis zum 28. März verlängert, doch es waren auch schrittweise Lockerungen geplant. Aber was bedeutet die hohe Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve für die Öffnungen? Muss der Einzelhandel jetzt wieder schließen? Der Kreis Kleve hielt sich am Montagmorgen auf NRZ-Anfrage bedeckt.

Corona-Maßnahmen orientieren sich an Inzidenzwert

Am Freitag gab NRW bekannt, wie die geplanten Lockerungsschritte konkret umgesetzt werden. Eine entscheidende Rolle bei den Öffnungen spielt die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Während die landesweite Inzidenz am Montag bei 65,8 lag, kletterte der Wert im Kreis Kleve auf 108,2. Damit gehört Kleve zu den Städten und Kreisen, die über dem Grenzwert von 100 liegen, bei dem die Lockerungen noch bedroht sein können. Aber wonach richten sich die Corona-Maßnahmen? Nach der landesweiten oder lokalen Inzidenz?

Lockerungen: Grundsätzlich zählt die NRW-Inzidenz

Die Landesregierung teilte am Freitag mit, sich bei den Öffnungen „grundsätzlich an der landesweiten Inzidenz“ zu orientieren. Es werde darüber hinaus geprüft, „inwieweit für Kreise und kreisfreie Städte mit einem nachhaltig geringeren Infektionsgeschehen unter Berücksichtigung der Situation in den umliegenden Regionen zusätzliche Öffnungen vorgenommen werden können.“ Es soll durch lokale Öffnungen kein Einkaufstourismus innerhalb des Landes ausgelöst werden.

In der Corona-Schutzverordnung steht: „Kreise und kreisfreie Städte, in denen die Sieben-Tages-Inzidenz nach den täglichen Veröffentlichungen des Landeszentrums Gesundheit an sieben aufeinanderfolgenden Tagen und mit einer sinkenden Tendenz unter dem Wert von 50 liegt, können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales abstimmen, inwieweit Reduzierungen der in dieser Verordnung festgelegten Schutzmaßnahmen erfolgen können.“

Auch andersherum sind Abweichungen von den NRW-Regeln möglich – wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Stadt oder einem Kreis „nachhaltig und signifikant“ über 100 liegt. Die Behörden vor Ort könnten dann laut der neuen Schutzverordnung prüfen, ob zusätzliche Maßnahmen nötig sind und „diese im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales anordnen.“ Die Maßnahmen müssten „fortlaufend“ geprüft werden, heißt es.

Derzeit liegt der Kreis Kleve erst seit einem Tag über dem Grenzwert. Die Inzidenz steigt jedoch seit dem 3. März (Inzidenz: 76,8) kontinuierlich und stark an. In Absprache mit dem NRW-Gesundheitsministerium könnte die Kreisverwaltung somit zusätzliche Corona-Maßnahmen oder ein Aussetzen der Lockerungen beschließen. Am Montagmorgen wollte sich der Kreis auf NRZ-Anfrage noch nicht zu möglichen Verschärfungen äußern.

Corona-Lockerungen: Diese Regeln gelten im Kreis Kleve ab 8. März

Das sind die wichtigsten Änderungen der Corona-Regeln in der Übersicht:

Handel: Ab Montag dürfen wieder Buchhandlungen, Gartenmärkte, Blumengeschäfte und Schreibwarengeschäfte (ein Kunde pro 10 bzw. 20 Quadratmetern, abhängig von der Ladengröße) öffnen. Alle anderen Läden dürfen nun Shopping mit einem Termin („Click & Meet“) anbieten – die Aufenthalte sind zeitlich begrenzt und es darf nur eine bestimmte Anzahl von Kunden gleichzeitig ins Geschäft.

Ab Montag dürfen wieder (ein Kunde pro 10 bzw. 20 Quadratmetern, abhängig von der Ladengröße) öffnen. Alle anderen Läden dürfen nun Shopping mit einem Termin („Click & Meet“) anbieten – die Aufenthalte sind zeitlich begrenzt und es darf nur eine bestimmte Anzahl von Kunden gleichzeitig ins Geschäft. Kultur und Freizeit: Der Betrieb von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen ist mit vorheriger Terminbuchung und bei sichergestellter Rückverfolgbarkeit zulässig. Die Anzahl von gleichzeitig anwesenden Besuchern in geschlossenen Räumen darf eine Person pro 20 Quadratmeter nicht übersteigen. Gleiches gilt für den Betrieb von Zoologischen Gärten und Tierparks. Im Außenbereich gibt es keine Vorgabe zu den zulässigen Personen je Quadratmeter.

Der Betrieb von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen ist mit vorheriger Terminbuchung und bei sichergestellter Rückverfolgbarkeit zulässig. Die Anzahl von gleichzeitig anwesenden Besuchern in geschlossenen Räumen darf eine Person pro 20 Quadratmeter nicht übersteigen. Gleiches gilt für den Betrieb von Zoologischen Gärten und Tierparks. Im Außenbereich gibt es keine Vorgabe zu den zulässigen Personen je Quadratmeter. Sport: Auf Sportanlagen unter freiem Himmel ist Sport wie bisher alleine zu zweit oder innerhalb des eigenen Hausstandes zulässig und zusätzlich nun mit höchstens fünf Personen aus zwei verschiedenen Hausständen. Auch Gruppen von höchstens 20 Kindern im Alter bis einschließlich 14 Jahren mit bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen dürfen gemeinsam unter freiem Himmel Sport treiben.

Auf Sportanlagen unter freiem Himmel ist Sport wie bisher alleine zu zweit oder innerhalb des eigenen Hausstandes zulässig und zusätzlich nun mit höchstens fünf Personen aus zwei verschiedenen Hausständen. Auch Gruppen von höchstens 20 Kindern im Alter bis einschließlich 14 Jahren mit bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen dürfen gemeinsam unter freiem Himmel Sport treiben. Dienstleistungen: Alle körpernahen Dienstleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann, sind bei Einhaltung von Hygienevorgaben der Verordnung wieder zulässig. Wenn die Kundin bzw. der Kunde dabei keine Maske tragen kann (z.B. Gesichtskosmetik), ist ein tagesaktuelles negatives Testergebnis des Kunden und eine regelmäßige Testung der Beschäftigten erforderlich.

Alle körpernahen Dienstleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann, sind bei Einhaltung von Hygienevorgaben der Verordnung wieder zulässig. Wenn die Kundin bzw. der Kunde dabei keine Maske tragen kann (z.B. Gesichtskosmetik), ist ein tagesaktuelles negatives Testergebnis des Kunden und eine regelmäßige Testung der Beschäftigten erforderlich. Kontaktbeschränkungen: Treffen im öffentlichen Raum sind neben den bisher schon zulässigen Konstellationen nunmehr auch mit höchstens insgesamt fünf Personen aus zwei Hausständen möglich. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Paare, unabhängig von den Wohnverhältnissen, gelten als ein Hausstand.

Weitere Details zu den geplanten Öffnungen können Sie hier nachlesen, außerdem sind auch in den Schulen wieder Änderungen geplant.