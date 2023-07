Lintforterin Friedsam schneidet sich Bein an Werbebande auf

Die Freude über den Bundesliga-Titel mit dem TC Bredeney war bei der Kamp-Lintforter Tennisprofispielerin Anna-Lena Friedsam arg getrübt.

Am Niederrhein Die Moerserin Mina Hodzic, die diesmal allerdings nicht zum Einsatz kam, und die Kamp-Lintforter Profispielerin Anna-Lena Friedsam durften sich am Samstag über den nächsten Meistertitel in der Tennis-Bundesliga freuen. Mit dem TC Bredeney gelang im letzten Sommersaisonmatch beim Tabellenzweiten Blau-Weiß Aachen vor 500 Zuschauern ein umkämpftes 5:4. Erst drei siegreiche Doppel brachten den Gästen den Gesamterfolg. Die Essenerinnen schlossen die Spielzeit damit mit sieben Siegen in sieben Spielen ab.

Verletzungsbedingter Spielabbruch bei eigener Führung

Der Jubel über die Meisterschaft in der Printenstadt war allerdings bei Anna-Lena Friedsam arg getrübt. Beim Stande von 7:6 (7:4), 5:4 und 15:0 gegen die Niederländerin Lesley Kerkhove war die 29-jährige Profispielerin, die bekanntlich bei Blau-Weiß Kamp-Lintfort ihr Trainingsdomizil hat, in „eine nicht fest installierte Werbebande geraten“, so Trainer Patrice Hopfe, und hatte sich dabei das Bein aufgeschnitten. Die mächtige Wunde musste noch vor Ort umgehend mit zehn Stichen genäht werden. Das vierte Einzel wurde wegen der Verletzung abgebrochen und trotz Führung für Friedsam regelkonform für Gastgeber Aachen gewertet.

Tennistrainer Patrice Hopfe war am Samstag sehr verärgert über die Verletzung seiner Spielerin Anna-Lena Friedsam in Aachen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

„Anna-Lena wird zehn Tage ausfallen und kann da natürlich weder trainieren noch ein Turnier spielen. Das ist mega ärgerlich“, erklärte Coach Hopfe am Sonntagvormittag gegenüber der Redaktion, „sie hatte zuletzt nach drei Wochen Erkrankung wieder gut gespielt, deshalb trifft uns die Verletzung natürlich.“ Der Coach ließ offen, ob rechtliche Schritte gegen Bundesliga-Gastgeber Blau-Weiß Aachen wegen der offenbar nicht gesicherten Bande überlegt werden.

Friedsam zuletzt auf Rasen in Wimbledon aktiv

Zuletzt hatte Friedsam, die in ihrer Karriere immerhin 2,3 Millionen US-Dollar an Preisgeld eingespielt hat und aktuell auf Position 87 der WTA-Weltrangliste steht, beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon auf dem Platz gestanden. Gegen die ungemein aufschlagstarke US-Amerikanerin Alicia Parks kam in der ersten Runde allerdings beim 4:6, 3:6 das Aus.

