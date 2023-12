Lintforter zum FC Kosova - Ex-Nationalspieler wird Trainer

Am Niederrhein Kurz vor Weihnachten tut sich in der Fußball-Landesliga was. Unter anderem wird ein WM-Teilnehmer nun Trainer bei Blau-Weiß Mintard.

In der Fußball-Landesliga gibt es auch kurz vor Weihnachten Neuigkeiten. Der 1. FC Lintfort hat bekanntlich drei Spieler aus dem aktuellen Kader abgegeben. Außenstürmer Jannick Kastner hat in Düsseldorf zügig ein neues Betätigungsfeld gefunden und wechselt zum Bezirksliga-Spitzenreiter FC Kosova. Dort spielen auch schon zwei Ex-Scherpenberger: Torjäger Maximilian Stellmach, der in 18 Bezirksliga-Partien immerhin 16 Tore für die Rot-Schwarzen erzielt hat, sowie Offensiv-Allrounder Valdet Totaj, der nach seinem Spätsommerwechsel bislang zwölfmal zum Einsatz kam.

Mit Deutschland WM-Dritter und EM-Zweiter

Dazu dürften sich die Lintforter, aber auch die Scherpenberger, in der Rückrunde über große Prominenz an der Seitenlinie freuen. Bei Ligakonkurrent Blau-Weiß Mintard steigt Ex-Nationalspieler David Odonkor ein. Der ehemalige Nationalspieler, der 2006 bei der WM mit Deutschland Dritter und 2008 bei der EM Zweiter geworden war, hat damit vier Jahre nach seinem Engagement als Co-Trainer und Sportlicher Leiter des türkischen Zweitligisten Eskisehirspor ein neues Arbeitsfeld gefunden.

„Ich bin voller Tatendrang. Und die Jungs haben auch Potenzial“, erklärte der 39-Jährige bei seinem Einstand im Süden von Mülheim. Der frühere Offensivspieler von Borussia Dortmund, Alemannia Aachen und Betis Sevilla hatte seine Profikarriere wegen andauernder Verletzungsprobleme im Jahr 2013 beendet und seither als B-Lizenzinhalber immer mal wieder im Amateurbereich als Trainer gearbeitet.

Mintard mit Odonkor am 7. April beim SV Scherpenberg

Die Mintarder spielen am 7. April (15.30 Uhr) beim SV Scherpenberg in Asberg und erwarten nur drei Tage später (10. April, 20 Uhr) den 1. FC Lintfort auf dem Kunstrasen in der Ruhrau an der A52-Ruhrtalbrücke. Der SV Budberg indes ist schon zweimal gegen die Blau-Weißen angetreten und muss auf die neue Saison hoffen, wenn es zu einem Duell mit Ex-Bundesliga-Profi David Odonkor kommen soll.

