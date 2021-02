Lintfort steigert sich gegen Wuppertal nach der Pause

Kamp-Lintfort Beim 29:23 über den TVB feiert der TuS Lintfort in der zweiten Bundesliga den vierten Sieg in Serie. Dabei lag der TuS schon klar zurück.

Die Schlussphase konnte Bettina Grenz-Klein diesmal tatsächlich deutlich entspannter erleben. Nach zuletzt drei Last-Minute-Erfolgen warfen ihre Schützlinge beim 29:23 (12:15) über den TVB Wuppertal am Ende einen klaren Sieg heraus. Die Nerven ihrer Trainerin hatten die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort dafür in der ersten Halbzeit ordentlich strapaziert. Vor dem Wechsel deutete nämlich noch sehr wenig auf den vierten doppelten Punktgewinn in Folge in. In Hälfte zwei steigerten sich die Gastgeberinnen aber deutlich und behielten deshalb auch verdient die Oberhand. Nach Punkten hat der TuS damit zum Tabellenvierten HSV Gräfrath aufgeschlossen. Nur das schlechtere Torverhältnis trennt Lintfort noch von den Solingerinnen.

Auszeit von Grenz-Klein bringt erstmal keine Besserung

Es war der TV Beyeröhde, der an diesem Abend an der Eyller Straße deutlich besser in die Partie kam. Die Wuppertalerinnen zeigten sich von Beginn an hochmotiviert, rackerten in der Deckung gegen körperlich überlegene Gastgeberinnen auf flinken Füßen und spielten ihre Stärken über den Tempogegenstoß voll aus. Jeder Lintforter Fehler und schwächere Abschluss wurde sofort bestraft - und davon gab es einige. Der TuS fand lange nicht die richtige Einstellung zur Begegnung, nahm die Würfe im Angriff teilweise überhastet und unvorbereitet, rieb sich häufig in Eins-gegen-Eins-Aktionen auf, die keinen Erfolg brachten. Beim 5:8 (16.) nahm Grenz-Klein die erste Auszeit, doch besser wurde es erst einmal nicht. Beim 7:13 (22.) sah es schon richtig kritisch aus, aber nun schien endlich auch der Kampfgeist der Hausherrinnen geweckt. Bis zur Pause verkürzte der TuS den Rückstand auf drei Treffer. Nach dem Wechsel ging es dann ganz schnell.

Trio mit Samplonius, Klein und Kinlend steigert sich im Angriff

Im Lintforter Rückraum agierte nun Jule Samplonius auf Halblinks, Naina Klein in der Mitte und Prudence Kinlend im rechten Rückraum. Eine Aufstellung, die sich auszahlen sollte. Das Trio warf nun Tor um Tor, zeigte immer wieder die geforderte Dynamik und Durchsetzungskraft. Bei Kleins 16:15 (36.) ging Lintfort erstmals wieder in Führung. Drei Treffer in Serie von Samplonius brachten das 20:18 (43.), und der TuS ließ auch in der Folge nicht mehr locker.

Starke Laura Graef nach der Pause

Dass es überhaupt nicht mehr eng wurde, hatte ganz klar auch mit einer deutlich verbesserten Deckungsleistung zu tun. Aus dem gebundenen Spiel fiel Wuppertal nicht mehr viel ein. Kam doch einmal ein Ball durch, war Torhüterin Laura Graef zur Stelle. Die Lintforter Keeperin hatte vor dem Wechsel gegen die immer wieder frei vor ihr auftauchenden TVB-Akteurinnen nicht viel ausrichten können. Mit der Unterstützung ihrer Vorderfrauen steigerte sie sich enorm. "Lauras Leistung war ein Schlüssel zum Sieg. In der ersten Halbzeit hat uns noch einiges gefehlt, doch nach der Pause war das insgesamt eine klare Steigerung", freute sich Bettina Grenz-Klein.

TuS: Graef, Angenendt; Legermann (3), Lambertz (3), Henschel (1), Samplonius (8), Kinlend (6/2), Klein (8), Ueffing, Gruner, Lucas, Willing, Kaiser.