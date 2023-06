Lina Giesen ist unter den Top-20-Turnerinnen des Landes NRW

Neukirchen-Vluyn. In Aachen stehen die Finale vom Rheinischen Turnerbund an – die SG Neukirchen-Vluyn hat dort eigentlich mehr als eine Teilnehmerin im Rennen.

Das erleben die Turnerinnen der SG Neukirchen-Vluyn auch nicht alle Tage. Mit vier Mädchen reiste die Sportgemeinschaft jetzt zum diesjährigen Landesfinale vom Rheinischen Turnerbund nach Aachen, dem höchsten Wettkampf für die Aktiven. Lina Giesen hatte sich in der Wettkampfklasse (WK) 17 durch zwei Qualifikationswettkämpfe die Startberechtigung für das Finale erkämpft. Cheyenne Kellermann, Miyuki Yaiaoui und Lia Erakovic begleiteten die Finalteilnehmerin gemeinsam mit SG-Trainerin und -Kampfrichterin Melanie Erakovic.

Um überhaupt in Aachen dabei sein zu können, musste sich Lina Giesen im Laufe der Saison zuvor im Wettkampf beim VfL Repelen und danach in Rheinberg durchsetzen. Denn nur die zehn besten Turnerinnen dieser Qualifikationen kamen weiter.

„Eigentlich hatten sich ursprünglich zwei Mädchen von der Sportgemeinschaft Neukirchen-Vluyn für das Finale in Aachen qualifiziert. Leider konnte nur eine daran teilnehmen“, so Melanie Erakovic. Alina Bruckhaus aus der Wettkampfklasse 18 hatte ausgerechnet an diesem Wochenende ihre Abiturfeier. „Das hat man nur einmal im Leben, das Finale ist jedes Jahr“, so die Trainerin. „Ich kann ihre Entscheidung vollkommen verstehen.“

Emelie Jockenhöfer vom Lintforter TV ist mit dabei

In Aachen haben in jeder Altersklasse grundsätzlich etwa 40 Mädchen teilgenommen. Sie kamen aus sämtlichen Turnvereinen vom Rheinischen Turnerbund. Mit Emelie Jockenhöfer vom Lintforter TV war eine zweite Turnerin aus unserem Verbreitungsgebiet dabei. Von der SG ist mit Naime Mattner in der Wettkampfklasse 15 ein drittes Talent als Elfte nach den Qualifikationswettkämpfen denkbar knapp am Finaleinzug vorbeigeschrammt. Wäre in ihrer WK jemand ausgefallen, wäre sie erste Nachrückerin gewesen. Doch alle qualifizierten Turnerinnen waren am Start.

Für Lina Giesen ging es in den Pflichtklassen darum, die Übungen nach genauen Vorgaben und Reihenfolge dem internationalen Standard entsprechend zu turnen. Gefordert wurde es im Vierkampf mit Schwebebalken, Stufenbarren, dem Sprung und am Boden. Am Ende sicherte sie sich mit 57.90 Punkten den 19. Platz und gehört damit zu den 20 besten Turnerinnen in Nordrhein-Westfalen. Wobei die Neukirchen-Vluynerin vor alllem beim Sprung und am Barren richtig gute Benotungen erhalten hatte.

Im Wettkampf der Jahrgänge 2015/2014 wurde Emelie Jockenhöfer 26. mit guten Leistungen auf dem Balken und am Boden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region