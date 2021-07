Ligen eingeteilt: Moerser Kreisliga A weiter mit 20 Teams

Der TV Asberg (in Gelb) und der FC Rumeln-Kaldenhausen spielen in der Kreisliga A bald wieder gegeneinander.

Am Niederrhein. Nun sind auch die Fußball-Ligen im Kreis Moers unterhalb der Bezirksliga eingeteilt. In der Kreisliga A bleibt es bei 20 Mannschaften.

Nachdem die Landes- und Bezirksligen eingeteilt worden sind, beschäftigte sich jetzt auch der Spielausschuss des Fußballkreises Moers (KFA) mit der Einteilung der Kreisligen. Weil es nach der Annullierung der Spielzeit 2020/21 keine Auf- und Absteiger gibt, werden in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga A erneut exakt die 20 Teams an den Start gehen, die auch schon im vergangenen August Teilnehmer der A-Liga gewesen sind.

Das gilt natürlich auch für die B-Ligen. Dort gab es auch keine Auf- und Absteiger. Der KFA beschloss nun, dass die beiden Gruppen der vergangenen Spielzeit ebenfalls nicht verändert werden. In der Gruppe eins gehen 14, in der Gruppe zwei 13 Mannschaften an den Start. In der zweiten Gruppe hatte der MSV Moers II schon vor der Unterbrechung der vergangenen Saison sein Team zurückgezogen und hat somit in dieser Saison kein Anrecht mehr darauf, in der B-Liga zu starten.

Bei den C-Ligen ist ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. Hatten in der Saison 2019/20 noch mehr als 40 Mannschaften gemeldet, starteten in der vergangenen Spielzeit gerade mal 28 Teams. Dies war ein dramatischer Einbruch und setzte damals den Abwärtstrend der vergangenen Jahre fort. Zur Erinnerung: Vor zehn Jahren gab es vier Ligen mit insgesamt 64 Teams, vor fünf Jahren noch drei Ligen mit 48 Mannschaften.

Meldefrist für Fußball-Kreisliga C läuft noch

Für die neue Saison haben bisher 27 Mannschaften gemeldet, die Meldefrist läuft aber noch bis zum 20. Juli. Und da den Mitgliedern des KFA bereits signalisiert wurde, dass noch Teams gemeldet werden, dürfte sich die Zahl wieder auf über 30 Mannschaften steigern. Damit wird es allerdings auch nur wieder zwei C-Liga-Gruppen geben.

Die Arbeitstagung, auf der die kommende Spielzeit ausführlich erörtert wird, geht in diesem Jahr am Montag, 2. August, 19 Uhr, über die Bühne. „Wir hoffen, dass wir das wieder als Präsenzveranstaltung durchführen können“, so KFA-Vorsitzender Wolfgang Jades. „Dabei sind wir bestrebt, dies in einem Vereinsheim durchzuführen, in dem alle Hygienemaßnahmen umgesetzt werden können. Wenn der Ort feststeht, werden wir ihn sofort bekanntgeben.“

Pokalspiele im Kreis Moers werden ausgelost

An diesem Abend werden auch die Andreas-Thiemann-Kreispokalspiele der Herren sowie der bei den Frauen der Ernst-Vieler-Kreispokal ausgelost. Zudem werden dann die Spielpläne, Durchführungsbestimmungen und der Auf- und Abstiegsplan besprochen.

So sehen die Gruppen nun aus, Kreisliga A: FC Meerfeld, MSV Moers, SSV Lüttingen, Viktoria Alpen, Concordia Ossenberg, FC Rumeln-Kaldenhausen, Rumelner TV, VfL Rheinhausen, TV Asberg, SV Millingen, TuS Borth, SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen, FC Neukirchen-Vluyn, DJK Lintfort, Rot-Weiß Moers, TuS Asterlagen, OSC Rheinhausen, Alemannia Kamp, VfL Repelen II, SV Scherpenberg II.

Kreisliga B, Gruppe 1: SV Menzelen, SV Ginderich, Viktoria Birten, SV Vynen-Marienbaum, TuS Rheinberg, SV Büderich, SV Orsoy, Borussia Veen II, SV Budberg II, SSV Lüttingen II, Rumelner TV II, SV Sonsbeck III, FC Rumeln-Kaldenhausen III, SV Budberg IV.

Kreisliga B, Gruppe 2: SV Haesen-Hochheide, SC Rheinkamp, TV Kapellen, FC Neukirchen-Vluyn II, FC Rumeln-Kaldenhausen II, GSV Moers II, SV Schwafheim II, TuS Fichte Lintfort II, ESV Hohenbudberg II, SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen II, Rumelner TV III, SV Budberg III, VfB Homberg III.

Da noch, wie schon erwähnt, die Meldefrist bis zum 20. Juli läuft, werden die Gruppeneinteilungen der C-Kreisligen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Acht Meldungen bei den Frauen

Für die Frauen-Kreisliga gibt es bisher acht Meldungen. Wenn es nicht noch weitere Nachmeldungen gibt, werden diese Vereine wohl mit anderen Kreisen zusammenspielen müssen. Folgende Vereine haben bisher ein Team gemeldet: FC Neukirchen-Vluyn, SV Sonsbeck, Alemannia Kamp, SV Menzelen, TV Kapellen, Viktoria Alpen, TuS Borth und GSV Moers III.

