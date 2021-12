Tobias Liebke tritt mit der BG Lintfort in der 2. Basketball-Regionalliga beim Schlusslicht RE Baskets Schwelm an – und will dort mkit seinem Team gewinnen.

Basketball / 2. Regionalliga Liebke will mit BG Lintfort Selbstvertrauen für 2022 tanken

Kamp-Lintfort. Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort sind zu Gast beim sieglosen Schlusslicht RE Baskets Schwelm an. Und wollen dort gewinnen.

Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort treten zum Jahresabschluss am Samstag beim immer noch sieglosen Schlusslicht RE Baskets Schwelm an. Die Kamp-Lintforter gehen als Favorit ins Spiel, sind aber vorsichtig, was konkrete Prognosen angeht – auch wenn das BGL-Team um Trainer Tobias Liebke zuletzt gegen den Leichlinger TV gewinnen konnte und sich dadurch die Stimmung bei der BGL merklich aufgehellt hat. Doch nach zuvor zwei knappen Niederlagen gegen Essen und Bad Münstereifel konnte die BG Lintfort dabei durch eine durchgehend gute Partie endlich mal wieder aus eigener Stärke heraus agieren und musste nicht zu einer kraftraubenden Aufholjagd ansetzen.

Daher gehen die Lintforter am Samstag, 19 Uhr, auch mit breiter Brust in das letzte Spiel des Jahres beim Schlusslicht RE Baskets Schwelm. Doch die Gastgeber aus dem Bergischen Land sind auch mit Vorsicht zu genießen und letztlich immer noch die Zweitvertretung des Zweitbundesligisten EN Baskets Schwelm, der offiziell aus dem Verein ausgegliedert wurde. Nichtsdestotrotz kann es immer wieder möglich sein, dass Akteure aus der ersten Mannschaft in ihrer Reserve aushelfen.

„Wir sind immer vorsichtig, was die bisherigen Leistungen der Zweitvertretungen angeht. Man weiß nie genau, mit welchem Kader man es letztlich zu tun bekommt. Auch wenn wir beim Blick auf die Zahlen Favorit sind, haben wir dieses Spiel noch lange nicht gewonnen“, hebt daher auch BGL-Coach Liebke den warnenden Zeigefinger.

Der warnende Zeigefinger

Zumal die Schwelmer am vergangenen Wochenende beinahe ihren ersten Sieg eingefahren hätten – und das beim in diesem Jahr überaus starken Tabellenzweiten TG Stürzelberg. Nur vier Punkte trennten die Bergischen letztlich vom Erfolg. Und auch am Spieltag davor fehlte nicht viel, um die ART Giants Düsseldorf II zu bezwingen. Die BGL ist daher gewarnt. „Man sieht daran halt, wie schnell sich die Kräfteverhältnisse ändern können, wenn Reserve-Teams Unterstützung von ,oben‘ erhalten“, weiß Liebke.

Letztlich möchten die Lintforter trotz aller Vorsicht vor dem Gegner aber trotzdem dort anknüpfen, wo sie gegen den Leichlinger TV aufgehört haben. „Vor allem defensiv haben wir es eigentlich ziemlich gut gemacht, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit in der Offensive zeitweise zu hektisch agiert haben. Diese Leistung müssen die Jungs jetzt bestätigen. Dann bin ich für das Spiel in Schwelm eigentlich recht optimistisch gestimmt“, liebäugelt Liebke mit einem Sieg.

Zumal sich die BG Lintfort mit einem Erfolg nicht nur Selbstvertrauen für das neue Jahr holen, sondern auch einen weiteren Schritt nach vorne in der Tabelle machen kann. Aktuell sind die Lintforter das Team, das bei einer negativen Siegbilanz das beste Korbverhältnis vorweisen kann.

Und da die aktuell vor der BGL auf Rang sieben platzierten Sechtem Toros am Wochenende gegen Stürzelberg ran müssen und auch Niederlagen der BG Aachen sowie der Adler Frintrop zumindest nicht unrealistisch sind, könnten es sich die Lintforter mit einem Erfolg gegen Schwelm über Weihnachten im gesicherten Tabellenmittelfeld gemütlich machen. Und dann die besinnlichen Feiertage genießen und danach mit frischer Kraft das neue Jahr ansteuern.

