Laureano Mehner vom Fechtclub Moers siegt bei der U20

Moers. Wenn die Florettfechterinnen und -fechter vom Fechtclub Moers antreten, gibt es auch immer was zu holen. Etwa Ranglistenpunkte in Mülheim/Ruhr.

Wenn die Fechterinnen und -fechter vom Fechtclub Moers ihre Floretts einpacken, steht nicht immer eine Fernreise an. In erster Linie geht es für die jungen Leistungssportlerinnen und -sportlern um den Ertrag. Nicht umsonst wurde der Moerser Standort zum Landesleistungsstützpunkt. Nun ging es lediglich nach Mülheim an der Ruhr, zum Internationalen Florett-Pokalturnier der Altersklassen Senior, U11, U13, U15 und U20. Dort konnten wichtige Punkte der Landesrangliste geholt werden, was mit ausschlaggebend ist für die Qualifikation zu Deutschen Meisterschaften in den diversen Altersklassen. Folglich kein Larifari-Turnier.

Mit den beiden Moerserinnen Lena Kosin und Alva Reindl traten in der U15 die höchstwahrscheinlich momentan besten Fechterinnen aus NRW an – und sie standen sich auch prompt im Finale gegenüber. Das entschied Lena Kosin mit 15:8 für sich. Vom FC Moers wurde Viktoria Schomaker noch Dritte, Teresa Abendroth Fünfte, auch weil es beim Florettfechten keinen vierten Platz, dafür aber zwei dritte Plätze gibt. Alva Reindl holte aber doch noch eine Goldmedaille. In der Altersklasse U13 siegte das 2009 geborene Talent im Finale mit 10:2 gegen die Essenerin Amelia Klecker.

Gold auch für Simon Polotzek

Ein weiteres FCM-Talent setzte sich in der männlichen U17-Klasse durch. Simon Polotzek schlug im Finale den Düsseldorfer Tim Sauermann mit 15:4. Sauermann hatte zuvor Polotzeks Vereinskameraden Emmanuel Hagene knapp mit 15:12 bezwungen. Am Ende hieß es Bronze für Hagene. Diese Medaille sicherte sich bei den Seniorinnen auch noch Merle Ruers.

Einen Tag später holte Emmanuel Hagene im Finale Silber. Dabei unterlag er im rein Moerser U20-Finale dem top aufgelegten Laureano Mehner mit 10:15. Bei den Herren U13 gewann einmal mehr Max Koster im Finale mit 10:3 gegen den Hamburger Theodor Brugge. In der U11 holte Oskar Debski Bronze.

„Unsere Fechterinnen und Fechter haben tolle Leistungen gebracht“, so Matthias Neuhaus, Landestrainer am Stützpunkt Moers.

Weiter geht es mit dem Zymo-Cup

Kommendes Wochenende, 11. und 12. Februar, jeweils ab 9 Uhr, geht es nun in der Halle der Heinrich-Pattberg-Realschule mit dem Zymo-Cup bereits weiter. Das ist der Nachfolger vom Brendow-Cup.

Das Unternehmen Zyber Montan-Service GmbH & Co. KG – kurz Zymo – ist der neue Hauptsponsor des traditionsreichen Wanderpokals. Und Zymo hat einen Bezug zum Fechten. Der Geschäftsführer Johannes Zyber war früher selber erfolgreicher Fechter, sein Vater Walter Zyber war vor Markus Tenbergen der langjährige Vorsitzende des Moerser Fechtclubs.

Johannes Zyber ist mittlerweile hauptverantwortlich für den Kegelfußball beim FCM. „Nachdem die Vereinsführung auf mich zugekommen ist und mir die Situation schilderte, war für mich schnell klar, dass ich hier kurzfristig aushelfen werde“, so Zyber. Nun geht es um den Zyber Wanderpokal. Knapp 300 Startern und Starterinnen erwartet der Moerser Fechtclub an beiden Tagen.

>>>WEITERE ERGEBNISSE VOM FC MOERS

DAMEN

U15: 14. Mai Ly Boc, 15. Katharina Hilbrandt. U13: 9. Marie Abendroth, 10. Maya Vasilopoulus. U11: 5. Ella Komp, 8. Nora Ilona Nowak.

HERREN

Senioren: 7. Laureano Mehner, 14. Jonas Wiedner. U20: 9. Niklas Pagenkopf, 11. Jan Lasse Klitzing. U15: 9. Philipp Dörpinghaus, 11. Anton Weitauer, 14. Max Koster, 29. Tom Schomaker. U13: 8. Daniel Schmitz, 11. Anton Weitauer, 12. Tom Schomaker, 17. Vincent D‘Anjou, 23. Dominik Eller. U11: 5. Kiyan Peerenboom, 12. Damian Karbownik, 15. August Reindl, 16. Philipp Müller, 19. Luca Wiedner, 20. Thung Minh Boc.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region