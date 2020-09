Landesliga-Gruppe 2: NRZ startet Newsletter mit allen Infos

Fichte Lintfort (rechts) und der SV Hönnepel-Niedermörmter spielen in diesem Jahr in der Landesliga-Gruppe 2 am Niederrhein. Mit unserem Newsletter verpassen Sie keine Infos zu den Vereinen.

Am Niederrhein. Die NRZ startet einen kostenlosen E-Mail-Newsletter mit allen Infos rund um die Gruppe 2 der Fußball-Landesliga. Melden Sie sich hier an.

Die Gruppe 2 der Fußball-Landesliga am Niederrhein verspricht spannende Derbys und packende Duelle. In dieser Saison treten unter anderem Mannschaften wie Fichte Lintfort, der SV Scherpenberg, der PSV Wesel-Lackhausen oder der SV Hönnepel-Niedermörmter an und spielen um den Aufstieg in die Oberliga – oder gegen den Abstieg.

Unsere Sportredaktionen liefern Spielberichte, Analysen und Hintergründe zu Spielern und Vereinen – mit unserem kostenlosen E-Mail-Newsletter bleiben Sie die gesamte Spielzeit über auf dem Laufenden. Hier können Sie sich mit wenigen Klicks anmelden:

Diesen Newsletter versenden wir zwei Mal pro Woche: Samstagsvormittags schicken wir Ihnen die Vorberichte und Hintergründe zum anstehenden Spieltag ins E-Mail-Postfach, am Montagmorgen folgen dann alle wichtigen Infos und Analysen zu den Partien am Wochenende.

Alle Infos zu den Spielern und Vereinen der Landesliga Gruppe 2 im NRZ-Newsletter

Wie schlagen sich die Teams? Wer spielt um den Auf-, wer um den Abstieg? Wer wird Torjäger der laufenden Saison? Mit unserem Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Anmelden können Sie sich ganz einfach über das eingefügte Formular. Im Newsletter finden Sie eine Auswahl an Texten – viele davon sind im Rahmen unseres Plus-Abos kostenpflichtig. NRZ-Abonennten können sich auf www.nrz.de/freischalten kostenlos dafür freischalten lassen. Die Registrierung für den Newsletter ist kostenlos und jederzeit kündbar.

Hier geht es zu den Sportnachrichten unserer Redaktionen am Niederrhein: