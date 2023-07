Landesliga-Aufsteiger SV Budberg bleibt noch viel Arbeit

Am Niederrhein. Elf Tage vor dem Start der Fußball-Landesliga ist Aufsteiger SV Budberg noch nicht so recht in Form, wie der Test gegen Königshardt zeigte.

In gut eineinhalb Wochen starten die Fußball-Landeligisten in die neue Spielzeit. Beim Neuling SV Budberg läuft aber noch nicht alles rund, obwohl das Team in seinem Testspiel zu einem 1:0 (1:0)-Erfolg über den Oberhausener Bezirksligisten Sportfreunde Königshardt kam.

SVB-Co-Trainer Matthias Prinz, der den im Urlaub weilenden Chefcoach Tim Wilke vertrat, war von dem Auftritt seiner Spieler dann auch wenig begeistert: „Wir haben einfach noch zu viele Phasen im Spiel, in der unser Spielrhythmus stockt. Das muss noch viel flüssiger werden. Da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns in den nächsten Trainingseinheiten. Wir hatten zwar viel mehr Torchancen als unsere Gäste, aber wenn es Unentschieden ausgegangen wäre, hätten wir uns auch nicht beschweren können.“

Am Ende war es ein Elfmeter, der für den knappen Erfolg sorgte. Vor den 150 Zuschauern verwandelte Lennart Hahn den Strafstoß in der 64. Minute zum Siegtreffer.

Concordia Rheinberg geht beim SV Sevelen unter

Weitere Testspiele: SV Sevelen – Concordia Rheinberg 6:0 (4:0). Eine starke Vorstellung zeigte dagegen Bezirksliga-Neuling SVS gegen den A-Ligisten aus Rheinberg. Die Gäste fanden während der gesamten 90 Minuten nicht so richtig ins Spiel. Die Gastgeber waren da viel zielstrebiger und hatten in Max Ruhnau einen dreifachen Torschützen, der zum 2:0 (7.), 4:0 (16.) und 5:0 per Elfmeter (56.) traf. Philipp Langer eröffnete den Torreigen mit dem 1:0 (2.) und schloss ihn in der 81. Minute mit dem 6:0 ab. Dazwischen war auch noch Markus Esters zum 3:0 (10.) erfolgreich.

Viktoria Alpen – Grün-Weiß Vernum II 4:0 (2:0). Gegen den B-Ligisten aus Vernum war der A-Ligist in vielen Belangen das stärkere Team und fuhr einen verdienten Sieg ein. Leon Spillmann (17.) und Johannes Heinrich Hoogen (41.) trafen vor der Pause, nach dem Wechsel trugen sich Nils Speicher (54.) sowie erneut Leon Spillmann (66.) in die Torschützenliste ein.

FC Rumeln-Kaldenhausen II – Mülheimer SV 07 II 1:5 (0:2). Gegen den A-Ligisten fand B-Ligist FCR II nie so richtig zu seinem Spiel. Erst beim Stand von 0:5 gelang Yannik Heller (64.) der Ehrentreffer der Gastgeber.

SC Hertha Hamborn – SV Haesen-Hochheide 0:3 (0:2). Beim C-Ligisten war B-Ligist SVHH das bessere Team und siegte verdient durch die Tore von Givara-Bachtiar Rashied per Elfmeter (13.), Bilal Baytekin (43.) sowie Berke Kayas (48.).

Weseler SV – SuS Rayen 1:1 (1:0), SuS-Tor: David Dittgen.

SV Vynen-Marienbaum – SV Bislich II 5:3 (3:1), VyMa-Tore: Marc Kellendonk, Rene Großholtfurth, Phil Spieczynsky (2), Elias Billion.

