Kunstradtalent Aulona Nuhaj macht sechs Plätze gut

Moers. Im württembergischen Albstadt überzeugt das Kunstradfahrtalent Aulona Nuhaj vom Grafschafter Rad- und Motorsportverein Moers bei der Junioren-DM.

Gleich in ihrem ersten Jahr bei den Juniorinnen qualifizierte sich Kunstradfahrtalent Aulona Nuhaj vom Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers für das Saisonfinale bei den Deutschen Meisterschaften im Hallenradsport im württembergischen Albstadt. „Das Erreichen dieser nationalen Meisterschaften ist schon ein großer Erfolg der 14-Jährigen“, so Ralf van Zütphen, GRMSV-Sprecher. Die Ergebnisse, die sie von ihrer Qualifikation etwa von den Bezirksmeisterschaft Mitte Februar bis heute ausgefahren habe, seien aber auch beeindruckend.

In Albstadt kamen dann auch wieder die 20 besten Juniorinnen Deutschlands aus dieser Saison im 1er-Kunstradsport zusammen. Aulona Nuhaj ging als Dritte mit der drittniedrigsten Schwierigkeit auf die elf mal 14 Meter große Fahrfläche. Wie immer mit dabei: Alina und Anika van Zütphen, die beiden GRMSV-Routiniers, die Nuhaj seit rund drei Jahren trainieren und betreuen – und auf die fünfminütige Kür vorbereiten.

Fünfminütige Kür

Hochkonzentriert führte die Moerserin schließlich ihr Spezialrad zur Parkettmitte, präsentierte sich der Jury und begann dann mit dem Wort „Start“ ihr Programm. „Es sollten wieder fünf Minuten zum Genießen werden“, so Ralf van Zütphen. Aulona Nuhaj knüpfte beinahe nahtlos an den Leistungen ihrer Qualifikationswettkämpfe an. „Je näher das Ende in Sicht kam, um so höher ging der Pulsschlag in der mitgereisten Fangemeinde. Nach ihrer gezeigten Kür wurde sie mit großem Applaus der Zuschauer belohnt“, so der GRMSV-Sprecher. Auf der Anzeigentafel stand danach eine Punktzahl, die nur minimalen Punktabzug bedeutete.

„Wir sind schon etwas stolz auf unseren Schützling, denn was Aulona in den letzten sechs Wettbewerben gezeigt hat, ist schon was Besonderes“, sagte Alina van Zütphen nach Nuhajs Kür. Nun musste der Moerser Tross geduldig abwarten was die Konkurrenz macht, ohne eingreifen zu können.

„Ehrgeizig und hungrig auf mehr“

Aber im Endklassement wurde es Platz zwölf für die Moerserin, die erst in dem Jahr, in dem sie 17 Jahre alt wird, in die nächst höhere Altersklasse wechseln muss. Mit Rang zwölf hatte sie sich bei dieser Deutschen Meisterschaft von Startplatz 18 um satte sechs Plätze nach vorne schieben können.

„Es macht Spaß mit Aulona zu trainieren, sie ist ehrgeizig und hungrig auf mehr. Ihre Platzierung ist der Lohn unserer Arbeit“, freute sich GRMSV-Radsportleiterin Anika van Zütphen.

„Auf der Ergebnisliste der gesamten deutschen Meisterschaften, steht keine Sportlerin und kein Sportler die weniger Punktabzug hatten als die Kunstradfahrerin des GRMSV Moers. Das zeigt, was für eine beeindruckende Kür Aulona Nuhaj auf diesen Deutschen Meisterschaften gezeigt hat“, strahlte auch Ralf van Zütphen, Vater von Anika und Alina und obendrein im Bundesnachwuchskader in verantwortlicher Position aktiv. Dort ist Aulona Nuhaj ebenfalls dabei, denn dort soll ihr Talent nach Möglichkeit weiter gefördert werden.

