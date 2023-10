Kreispokal: Nina Rudolph gelingt Hattrick für SV Budberg

Am Niederrhein. Im Viertelfinale des Moerser Frauenfußball-Kreispokals haben sich der SV Budberg und der OSC Rheinhausen durchgesetzt.

Mit den Fußballerinnen des Landesligisten SV Budberg sowie des Bezirksligisten OSC Rheinhausen haben bereits zwei der vier Teilnehmer das Halbfinale im Ernst-Vieler-Kreispokal erreicht, das aber erst im nächsten Jahr zwischen dem 26. und 28. März ausgetragen wird. Die Auslosung nimmt Pokalspielleiter Murat Us am kommenden Sonntag nach dem Kreisliga-Spiel des SV Alemannia Kamp gegen den SV Menzelen vor.

Dabei ebneten sich die Budberger Landesliga-Fußballerinnen mit einem 6:0 (5:0)-Erfolg im Viertelfinale beim Kreisligisten FC Neukirchen-Vluyn nach einer starken Leistung vor allem in der ersten Halbzeit, den Weg in die Runde der letzten Vier. „Wir haben das Spiel eindeutig beherrscht, unser Gegner hatte nur eine Torchance“, war SVB-Coach Sascha Lubinski vor allem mit dem ersten Durchgang hochzufrieden. „Nachdem wir sehr schnell geführt haben, konnten wir es ein wenig ruhiger angehen lassen. Bei unserem dünnen Kader wollten wir Verletzungen vermeiden. Das ist uns gelungen. Wir haben das Spiel in den zweiten 45 Minuten aber jederzeit kontrolliert.“

OSC Rheinhausen setzt sich beim SSV Lüttingen durch

Entschieden war die Begegnung schon nach einer guten Viertelstunde durch den lupenreinen Hattrick von Nina Rudolph (7., 8., 16.). Noch vor der Pause machten Weronika Rekus (21.) und Charlotte Smeets (27.) mit ihren Toren zum 4:0 und 5:0 alles klar. Das halbe Dutzend Tore machte schließlich erneut Nina Rudolph mit ihrem vierten Treffer perfekt.

Im Duell der beiden Bezirksligisten setzte sich der OSC Rheinhausen verdient mit 3:1 (2:0) gegen den SSV Lüttingen durch. Mit einem Eigentor von Katja Schulz (23.) gingen die Gastgeberinnen in Führung. Janina Engels gelang in der 34. Minute das 2:0. Als der SSV durch Pia Landers zum 1:2 (74.) verkürzen konnte, wurde es noch einmal spannend. Aber mit dem 3:1 von Anne-Katrin Wöhlcke (79.) war die Partie entschieden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region