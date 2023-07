Der 1. FC Lintfort und Torjäger Florian Ortstadt (in Rot) freut sich auf die Neuauflage des Kreispokalfinals mit dem OSC Rheinhausen.

Fußball Kreispokal Moers: Neuauflage des Finals in Runde zwei

Am Niederrhein. Die erste und zweite Runde des Moerser Fußball-Kreispokals sind ausgelost worden. Dabei kommt es zur Neuauflage des Finalspiels vom Mai 2023.

Während des Fußball-Kreistags wurden auch die Termine für den Andreas-Thiemann-Kreispokal vorgestellt. Der VfB Homberg und der SV Sonsbeck sind durch ihre Oberliga-Zugehörigkeit von diesem Wettbewerb befreit, sind daher auf jeden Fall für den Niederrheinpokal der Saison 2024/25 direkt qualifiziert. Dieses Mal läuft es etwas anders im Kreispokal ab. Zunächst gibt es eine Qualifikationsrunde nur unter den C- und B-Kreisligisten mit sieben Spielen, die am 20. oder 23. August ausgetragen werden.

Erste Runde mit Fußball-B- und C-Kreisligisten

Die Auslosung ergab folgende Spiele: SV Menzelen – SV Orsoy, SV Vynen-Marienbaum – SV Ginderich, TV Kapellen – SV Haesen-Hochheide, SuS Rayen – SC Rheinkamp, MSV Moers – FC Rumeln-Kaldenhausen, TuS Baerl – Viktoria Birten.

Ausgelost wurden auch die Spiele der zweiten Runde, an der 32 Mannschaften teilnehmen und die zwischen dem 12. und 14. September stattfinden werden. Das Achtelfinale ist zwischen dem 10. und 12. Oktober vorgesehen, das Viertelfinale zwischen dem 7. und 9. November. Das Halbfinale steigt am Ostermontag, 1. April. Das Finale ist am Pfingstmontag, 20. Mai, beim FC Neukirchen-Vluyn. Da sich drei Mannschaften aus dem Fußballkreis Moers über diesen Wettbewerb für den Niederrheinpokal 2024/25 qualifizieren, findet hier auch das Spiel um Platz drei statt.

Kreispokal: SV Scherpenberg bei Concordia Rheinberg

Und hier die Paarungen der zweiten Runde im September: VfL Rheinhausen – VfL Repelen, DJK Wardt – FC Neukirchen-Vluyn, SV Schwafheim – SV Budberg, Concordia Rheinberg – SV Scherpenberg, Alemannia Kamp – TuS Asterlagen, SV Vynen-Marienbaum/SV Ginderich – GSV Moers, TuS Baerl/Viktoria Birten - TuS Xanten, OSC Rheinhausen – 1. FC Lintfort (Wiederauflage des diesjährigen Finalspiels), SV Büderich – Viktoria Alpen, Rumelner TV – SSV Lüttingen, SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen – TV Asberg, MSV Moers/FC Rumeln – FC Meerfeld, SuS Rayen/SC Rheinkamp – Rot-Weiß Moers, TV Kapellen/SV Haesen-Hochheide – ESV Hohenbudberg, SV Menzelen/SV Orsoy – SV Millingen, Borussia Veen – TuS Borth.

Auch die erste Runde im Ernst-Vieler-Kreispokal der Frauen vom 4. bis 6. September ist ausgelost: SV Menzelen – Alemannia Kamp, TuS Borth – TV Kapellen, FC Neukirchen-Vluyn – SV Sonsbeck, Freilos: Borussia Veen. Niederrheinligist GSV Moers, Landesligist SV Budberg sowie die Bezirksligisten OSC Rheinhausen und SSV Lüttingen sind erst im Viertelfinale aktiv.

