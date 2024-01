Kreis Moers: Frauen nach vier Jahren wieder in der Halle

Der GSV Moers (in Schwarz) und der SV Budberg sind in der Halle am Sonntag die favorisierten Teams.

Am Niederrhein Mit elf Mannschaften steigt am Sonntag in der Glück-Auf-Halle in Kamp-Lintfort das Kreis-Hallenturnier der Fußballfrauen.

Nach mehr als vier Jahren Pause ist es endlich soweit. Am kommenden Sonntag, 7. Januar, steigt die 38. Auflage des Frauen-Fußball-Kreis-Hallenturniers in der Glückauf-Halle zwei in Kamp-Lintfort. Ausrichter ist dann Kreisligist Alemannia Kamp. Letztmals fand das Turnier am 15. Dezember 2019 statt. Dort wurden die Sieger für das Jahr 2020 ermittelt. Damals gewann der jetzige Landesligist SV Budberg, der den Wanderpokal für den Gesamtsieger und auch den Offensiv-Wanderpokal verteidigen will, den die NRZ/WAZ schon vor vielen Jahren gestiftet hat. Die Budbergerinnen erzielten beim Turnier 2019 auch die meisten Treffer.

Frauenturnier wird schon seit 1983 ausgetragen

In diesem Jahr kämpfen elf Frauen-Teams um den Titel und der damit verbundenen Qualifikation für das Niederrhein-Hallenpokalfinale am 28. Januar in Solingen. Seit 1983 wird das Turnier schon ausgetragen. Nach zwölf Mannschaften 2011 bis 2014 und 2016, 15 Teams 2015 und nur noch zehn in 2018 stieg das Teilnehmerfeld vor der Corona-Pause 2019 wieder auf zwölf Klubs an. In diesem Jahr gehen elf Mannschaften auf die Jagd nach dem begehrten Wanderpokal.

In der Gruppe A ist Niederrheinligist GSV Moers der klare Favorit auf den Einzug ins Finale. Weitere beste Chancen auf den Einzug ins Halbfinale, die ersten beiden jeder Gruppe erreichen die Runde der letzten Vier, hat sicherlich Bezirksligist OSC Rheinhausen. Eher Außenseiterchancen haben hier die Kreisligisten Alemannia Kamp, TuS Borth, SV Menzelen und FC Neukirchen-Vluyn.

Titelverteidiger SV Budberg ist in der Gruppe B der Favorit

Landesligist SV Budberg ist in der Gruppe B wie der GSV in der anderen Gruppe auch der klare Favorit. Stärkster Widersacher ist sicherlich Bezirksligist SSV Lüttingen. Diese Gruppe vervollständigen die Kreisligisten SV Sonsbeck, Borussia Veen und der TV Kapellen.

Los geht es um 10 Uhr mit der Partie zwischen Alemannia Kamp und dem FC Neukirchen-Vluyn. Die Vorrunde wird mit der Begegnung um 16 Uhr zwischen dem GSV Moers und SV Menzelen abgeschlossen. Die beiden Halbfinalspiele sind für 16.27 und 16.47 Uhr vorgesehen. Das Spiel um Platz drei steigt um 17.07 Uhr und das Finale wird um 17.27 Uhr angepfiffen.

Das ist der Spielplan beim Hallenfußball-Kreisturnier der Frauenteams

Vorrunde, Gruppe A, 10 Uhr: Alemannia Kamp – FC Neukirchen-Vluyn; 10.30: SV Menzelen – OSC Rheinhausen, 11: TuS Borth – GSV Moers; 11.30: SV Menzelen – Alemannia Kamp; 12: GSV Moers – FC Neukirchen-Vluyn, 12.30: OSC Rheinhausen – TuS Borth, 13: Alemannia Kamp – GSV; 13.30: TuS Borth – SV Menzelen; 14: FC Neukirchen-Vluyn – OSC Rheinhausen, 14.30: TuS Borth – Alemannia Kamp, 15: OSC Rheinhausen – GSV Moers, 15.15: SV Menzelen – FC Neukirchen-Vluyn, 15.30: OSC Rheinhausen – Alemannia Kamp, 15.45: FC Neukirchen-Vluyn – TuS Borth; 16: GSV Moers – SV Menzelen.

Gruppe B: 10.15 Uhr: SV Budberg – TV Kapellen, 10.45: Borussia Veen – SV Sonsbeck, 11.15: SSV Lüttingen – SV Budberg, 11.45: SV Sonsbeck – TV Kapellen, 12.15: SSV Lüttingen – Borussia Veen, 12.45: SV Sonsbeck – SV Budberg, 13.15: TV Kapellen – SSV Lüttingen, 13.45: SV Budberg – Borussia Veen, 14.15: SSV Lüttingen – SV Sonsbeck, 14.45: Borussia Veen – TV Kapellen.

Halbfinale, 16.27 Uhr: 1. Gruppe A – 2. Gruppe B; 16.47: 1. Gruppe B – 2. Gruppe A; Spiel um Platz drei um 17.07 Uhr; Endspiel um 17.27 Uhr.

