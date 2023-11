Kleine Grippewelle trifft auch den Moerser SC

Moers In der Volleyball-Regionalliga muss Tabellenführer Moerser SC am Samstag ersatzgeschwächt bei den Rhein-Sieg Volleys antreten.

Der traditionelle Grippe-Monat November sorgt auch beim Moerser SC für personelle Engpässe. Der Volleyball-Regionalliga-Spitzenreiter muss im nächsten Topspiel der Gruppe beim Tabellenvierten Rhein-Sieg Volleys Much & Buisdorf in St. Augustin am Samstag (19 Uhr) vermutlich Außenangreifer Luca Wagner und Mittelblocker Jan Lenkeit ersetzen. Wie auch schon in der Woche zuvor beim knappen 3:2 über den Meckenheimer SV, aktueller Rangdritter und zweiter MSC-Verfolger neben Post SV Bielefeld.

Moerser SC beim Drittliga-Absteiger gefordert

Trainer Hendrik Rieskamp nimmt die Krankheitslage vor dem Auftritt im Bonner Vorort sportlich. „Wir haben uns gegen Meckenheim mit einem guten vierten und fünften Satz zum knappen Sieg durchgekämpft, auch wenn es kein grandioses Spiel von uns war. Alle werden auch diesmal gefordert sein“, prophezeit Rieskamp mit Blick auf den Drittliga-Absteiger. Die Rhein-Sieg Volleys hatten dem Tabellenzweiten Bielefeld die bisher einzige Niederlage beigebracht, zwischenzeitlich aber auch dreimal in Serie verloren. Zu beachten ist vor allem der sehr gute Diagonalspieler Laurens Kamphuis.

Moerser SC: Partie beim VC Freudenberg schon am 2. Dezember

Moerser Ziel wird es sein, mit dem neunten Sieg im zehnten Punktspiel die Tabellenführung zu verteidigen. Danach stehen noch drei Partien bis Weihnachten im Kalender. Das Auswärtsspiel beim VC Freudenberg ist vom 6. Januar auf den 2. Dezember (19.30 Uhr) vorgezogen worden. Damit kann der MSC die ohnehin nicht gerade breite Weihnachtspause noch etwas strecken und muss dann erst wieder am 14. Januar in Köln-Junkersdorf ran. Zuvor sind noch die Heimpartien am 9. und 16. Dezember (jeweils 18.30 Uhr) in Rheinkamp gegen den Tabellenvorletzten Halle/Westfalen sowie Schlusslicht Coesfeld zu bewältigen.

