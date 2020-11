Kein Topspiel, aber noch die Pflichtaufgabe für Moerser SC

Moers. Das Zweitliga-Duell des Moerser SC am Samstag gegen Neustrelitz fällt aus. Am Sonntag kommt Frankfurt. Liga-Konkurrent Essen tritt nicht an.

An diesem Wochenende standen zwei Heimspiele im Terminkalender des Moerser SC. Doch die Corona-Pandemie wirbelt auch den Spielplan der 2. Volleyball-Bundesliga durcheinander. So fällt das für Samstag (18 Uhr) angesetzte Verfolgerduell gegen den PSV Neustrelitz, dessen zweiten Tabellenrang die Adler unbedingt übernehmen wollten, aus. Wie geplant vor leeren Rängen stattfinden wird das Match am Sonntag (16 Uhr) gegen das Schlusslicht Juniors Frankfurt.

Mehrfach hatte sich Hendrik Rieskamp darüber beklagt, dass ihm der unregelmäßige Spielplan Sorgen bereite. „Wir kommen in keinen gescheiten Spiel-Rhythmus, das tut uns gar nicht gut“, so der MSC-Trainer bereits vor der jüngsten Hiobsbotschaft.

PSV-Team komplett in Quarantäne

Nun also der Ausfall des Duells gegen den stark gestarteten Aufsteiger aus der Dritten Liga Nordost. Der Grund: Neustrelitz hat in der letzten Woche gegen Warnemünde gespielt, dort waren kurz nach der Partie zehn Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nun ist Neustrelitz durch Quarantäne-Auflagen blockiert und ein PSV-Akteur bereits positiv getestet worden.

Ein Nachholtermin soll schnell gefunden werden. Allerdings geht es für die Moerser ab jetzt Schlag auf Schlag. Bis Weihnachten stehen noch sechs Partien an. Von einer anschließenden Pause kann man auch nicht wirklich sprechen, im neuen Jahr kommt es bereits am 10. Januar zum Start der Rückrunde zur Revanche zu Hause gegen Mondorf.

„Mittlerweile haben sich einige Nachholtermine aufgestaut und es wurde von der VBL auch noch nicht verkündet, ob diese noch vor dem Start der Rückrunde nachgeholt werden müssen“, so MSC-Pressesprecher Jürgen Sabarz. „In den Weihnachtsferien allerdings wird es in vielen Kommunen auch immer mit den Hallen schwierig.“

All das soll die Konzentration in der Partie am Sonntag nicht stören. Um 16 Uhr geht es im Enni Sportpark Rheinkamp für die Adler gegen das Internat Frankfurt, das in dieser Saison mit dem Titel „Juniors Frankfurt“ antritt. Hier hat der DVV eine Reihe von Talenten der Jahrgänge 2001 und 2002 versammelt, die in der 2. Bundesliga „Höhenluft“ schnuppern sollen.

„Das Internat-Konzept des DVV, von dem auch unsere Spieler wie Jonas Hoppe, André Illmer, Oskar Klingner und Chris Carter profitierten, sorgt für die Parallelität von sportlicher und schulischer Bildung“, erläutert Sabarz.

„Kein garantierter Sieg!“

Kein Livestream gegen Frankfurt Durch den Ausfall des Spiels gegen Neustrelitz wird es auch keinen Livestream des Duells gegen Frankfurt geben. „Das ist schade für die Fans, aber dieser Produktionsaufwand ist enorm und teuer und war in erster Linie für das Topspiel am Samstag gedacht“, erläutert MSC-Pressesprecher Jürgen Sabarz. Über zukünftige Übertragungen wird individuell entschieden. Das MSC-Duell gegen Humann Essen hatte auf www.sporttotal.tv für seine professionelle Aufarbeitung gute Kritiken bekommen und fast 2000 Klicks gesammelt.

Rieskamp hätte sich bereits für die Partie gegen Neustrelitz „gut gerüstet“ gesehen. Nach zwei Wochen Training konnten die Moerser weiter an den kleinen Baustellen Annahme und Aufschlag arbeiten. Der Heimvorteil durch die hohe Halle soll vor allem beim Aufschlag zur Geltung kommen. Auch an der Abstimmung der Netz-/Feldverteidigung wurde gearbeitet.

Die Frankfurter haben bislang insgesamt nur drei Sätze gewinnen können, dabei keinen Punkt ergattert und stehen demnach nicht zu Unrecht auf dem letzten Tabellenplatz. „Ich kann angesichts der Situation keine besonders schweren Warnungen aussprechen – werde aber auch niemals vor einem Spiel von einem garantierten Sieg sprechen“, so Rieskamp. „Ich weiß, dass meine Mannschaft sehr stark spielen kann – aber auch bei deutlicher Überlegenheit immer wieder allzu schnell leichtsinnig wird. Mehr ist dazu jetzt nicht zu sagen.“

Zu den Spannungen in der Bundesliga Nord, in der einige Teams den Spielbetrieb unterbrechen wollen, unterstreicht der MSC-Trainer seine Ansichten: „Alle haben gewusst, dass es angesichts der Pandemie keine leichte Saison geben wird. Jeder Verein muss sich sehr gewissenhaft mit der Lage, den Statuten und Regelungen befassen. Wir haben das große Glück, dass wir mit unserem Corona-Beauftragten Hans-Peter Heisig einen außerordentlich gewissenhaften Mitarbeiter haben.“ Rieskamp weiter: „Wir müssen im Austausch bleiben und versuchen, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Wir müssen zusammenhalten und zusammenarbeiten – Sonderregelungen und Sonderrechte sind nicht zielführend. Es ist und bleibt schwer!“

VV Humann Essen tritt nicht an

Anders sieht dies Konkurrent VV Humann Essen: „Wir werden am Samstag definitiv nicht nach Bitterfeld fahren“, versichert deren Trainer Peter Bach und ist sich natürlich der Konsequenzen bewusst. Und die sind bitter für sein Team, das um den Klassenerhalt kämpfen muss: Die drei Spiele im November, zu denen Essen nicht antreten möchte, werden mit 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) gewertet, hinzu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro je Partie.

„Wir wollen uns später keine Vorwürfe machen müssen, dass wir jemanden gefährden oder angesteckt haben“, sagt Bach, selbst Mediziner, und betont, man wolle sehr wohl die Saison weiterspielen, nur eben erst dann, wenn sich die Corona-Lage etwas entspannt habe.